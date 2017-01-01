Обаятельная Нин Чэнь, которую поклонники считают самой красивой медсестрой в мире

Девушке очень нравится повышенное внимание к ее персоне.

25-летняя медсестра стоматологии Нин Чэнь (Ning Chen) из Тайваня обрела большое количество поклонников после того как стала публиковать в своем Instagram фотографии с рабочего места. Девушка в розовом халате настолько понравилась пользователям сети, что они тут же стали восхищаться ее красотой и миловидностью, а также заваливать комплиментами.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Девушке очень нравится повышенное внимание к ее персоне.

25-летняя медсестра стоматологии Нин Чэнь (Ning Chen) из Тайваня обрела большое количество поклонников после того как стала публиковать в своем Instagram фотографии с рабочего места. Девушка в розовом халате настолько понравилась пользователям сети, что они тут же стали восхищаться ее красотой и миловидностью, а также заваливать комплиментами.

И хотя у Нин уже есть молодой человек, она призналось, что ей нравится повышенное внимание к ее персоне.

«Не могу поверить, что они считают меня самой красивой медсестрой на свете. Я так рада, что они меня ценят, и очень благодарна им за всю любовь, что они мне дарят», - говорит девушка.

Джерело: trinixy.ru