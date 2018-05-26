Обед по расписанию: Забавные снимки пернатых, которые решили подкрепиться
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Розсилка
Фотографам удалось сделать невероятные снимки
Фотографировать птиц невероятно сложно, а поймать в кадр такие интересные моменты, как запечатлены на фото этого обзора - и вовсе фантастика.
Фотографам удалось снять птиц в тот самый момент, когда они решили подкрепиться - кто-то мушками, кто-то ягодами, а кто-то рыбкой. Каждая фотография - интереснейшее яркое событие. Ведь не каждый день, нам удается увидеть так близко трапезу птиц.
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Джерело: Культурология