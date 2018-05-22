Экзотические стиляги: Фотограф снял диких животных в платьях и костюмах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модные портреты животных

В работах современного фотографа Яго Парталя оживают образы экзотических животных

Своих «моделей» фотограф наряжает в стильные одежды, а порой и вовсе в какие-то вычурные наряды и аксессуары, что делает их невероятно похожими на людей. Стоит отметить тот факт, что каждый костюм идеально подобран под внешность животного, тем самым, отражая не только его внешнюю красоту, но и характер, а вместе с ним и настроение.

Хорьки, львы, носороги, снежные барсы, антилопы, хамелеоны, обезьяны, панды, волки, манулы и многие другие зверушки преображаясь на глазах, предстают перед зрителем настоящими стилягами, разодетыми по последней моде. Их внешнему виду и горделивой осанке можно только позавидовать, а то, насколько серьёзен и аристократичен взгляд некоторых из них и вовсе поражает до глубины души, мало кого, оставляя равнодушным.

Для большинства до сих пор так и остаётся загадкой как же фотографу удаётся достичь столь потрясающего эффект. По мнению одних, он прибегает к помощи графических редакторов, в которых попросту наряжает уже отснятые портреты будущих модников в стильные кожаные куртки, уютные свитера, симпатичные шарфы, современные пиджаки и во многие другие одежды.

Читайте также: Знаменитая супермодель снялась в эффектном видео на улицах Парижа

Джерело: Культурология