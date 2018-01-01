Опубликованы неординарные снимки победителей фотоконкурса Hasselblad Masters Award 2018
- Сьогодні, 08:21
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Розсилка
Hasselblad Masters Award – один из самых престижных фотоконкурсов в мире
Раз в два года жюри называет «мастеров Хассельблад» в 11 категориях. На этот раз лучшие фотографии выбирали из более 30 000 заявок.
Судьи назвали 11 победителей из 9 стран. У каждого отметили собственный уникальный стиль и мастерство. «Мастера» получат среднеформатные фотокамеры Hasselblad и снимут совместный проект с брендом, который затем опубликуют в книге Hasselblad Masters. Церемония награждения пройдёт в сентябре этого года на выставке Photokina в Кёльне.
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Джерело: cameralabs.org