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    Опубликованы неординарные снимки победителей фотоконкурса Hasselblad Masters Award 2018

    Hasselblad Masters Award – один из самых престижных фотоконкурсов в мире
     Раз в два года жюри называет «мастеров Хассельблад» в 11 категориях. На этот раз лучшие фотографии выбирали из более 30 000 заявок. Судьи назвали 11 победителей из 9 стран. У каждого отметили собственный уникальный стиль и мастерство. «Мастера» получат среднеформатные фотокамеры Hasselblad и снимут
    • Сьогодні, 08:21
    • Розсилка

    Hasselblad Masters Award – один из самых престижных фотоконкурсов в мире

     Раз в два года жюри называет «мастеров Хассельблад» в 11 категориях. На этот раз лучшие фотографии выбирали из более 30 000 заявок.

    Судьи назвали 11 победителей из 9 стран. У каждого отметили собственный уникальный стиль и мастерство. «Мастера» получат среднеформатные фотокамеры Hasselblad и снимут совместный проект с брендом, который затем опубликуют в книге Hasselblad Masters. Церемония награждения пройдёт в сентябре этого года на выставке Photokina в Кёльне.

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    Победитель в категории «Аэрофотография». Автор фото: Хорхе де ла Торриенте (Майами, США).
    Победитель в категории «Аэрофотография». Автор фото: Хорхе де ла Торриенте (Майами, США).
    Победитель в категории «Портрет». Автор фото: Тина Сигнесдоттир Хульт (Торвастад, Норвегия).
    Победитель в категории «Портрет». Автор фото: Тина Сигнесдоттир Хульт (Торвастад, Норвегия).
    Победитель в категории «Арт». Автор фото: Мария Сварбова (Братислава, Словакия).
    Победитель в категории «Арт». Автор фото: Мария Сварбова (Братислава, Словакия).
    Победитель в категории «Пейзаж». Автор фото: Бенджамин Эверетт (остров Лопес, США).
    Победитель в категории «Пейзаж». Автор фото: Бенджамин Эверетт (остров Лопес, США).
    Победитель в категории «Архитектура». Автор фото: Камилла Ханапова (Санкт-Петербург, Россия).
    Победитель в категории «Архитектура». Автор фото: Камилла Ханапова (Санкт-Петербург, Россия).
    Победитель в категории «Улица/город». Автор фото: Бен Томас (Кинетон, Австралия).
    Победитель в категории «Улица/город». Автор фото: Бен Томас (Кинетон, Австралия).
    Победитель в категории «Красота и мода». Автор фото: Михал Баран (Трим, Ирландия).
    Победитель в категории «Красота и мода». Автор фото: Михал Баран (Трим, Ирландия).
    Победитель в категории «Проект//21». Автор фото: Набил Росман (Кота-Бару, Малайзия).
    Победитель в категории «Проект//21». Автор фото: Набил Росман (Кота-Бару, Малайзия).
    Победитель в категории «Свадьба». Автор фото: Виктор Хамке (Лейпциг, Германия).
    Победитель в категории «Дикая природа». Автор фото: Карим Илия (Хайку, США).
    Победитель в категории «Дикая природа». Автор фото: Карим Илия (Хайку, США).
    Победитель в категории «Продукт». Автор фото: Марцин Гижицки (Варшава, Польша).
    Победитель в категории «Продукт». Автор фото: Марцин Гижицки (Варшава, Польша).

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    Джерело: cameralabs.org

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