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    Землетрус на дві країни: поштовхи в Афганістані відчули в Душанбе

    Інформації про постраждалих наразі немає
    В районі Гіндукушського гірського хребта в Афганістані сьогодні, 31 січня, стався землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє геологічна служба США. Місцеві мешканці повідомили, що поштовхи відчувалися і в столиці Афганістану — Кабулі. Крім того, повідомляється, що землетрус був відчутний і в столиці Таджикистану Душанбе. Dushanbe
    • Сьогодні, 11:10
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    Інформації про постраждалих наразі немає

    В районі Гіндукушського гірського хребта в Афганістані сьогодні, 31 січня, стався землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє геологічна служба США.

    Місцеві мешканці повідомили, що поштовхи відчувалися і в столиці Афганістану — Кабулі. Крім того, повідомляється, що землетрус був відчутний і в столиці Таджикистану Душанбе.

    Повідомляється, що епіцентр землетрусу був за 35 кілометрів на південь від міста Жарм, що в північно-східній частині Афганістану, на глибині 191 кілометр.

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    Про руйнування чи жертви інформації наразі немає.

    Раніше повідомлялося, що в акваторії Тихого океану поблизу південного узбережжя Панами стався землетрус магнітудою 5,7.

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