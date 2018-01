Землетрус на дві країни: поштовхи в Афганістані відчули в Душанбе

Інформації про постраждалих наразі немає

В районі Гіндукушського гірського хребта в Афганістані сьогодні, 31 січня, стався землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє геологічна служба США.

Місцеві мешканці повідомили, що поштовхи відчувалися і в столиці Афганістану — Кабулі. Крім того, повідомляється, що землетрус був відчутний і в столиці Таджикистану Душанбе.

Dushanbe just had a little earthquake. Never pleasant #Tajikistan