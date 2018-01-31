Землетрус на дві країни: поштовхи в Афганістані відчули в Душанбе

Інформації про постраждалих наразі немає

В районі Гіндукушського гірського хребта в Афганістані сьогодні, 31 січня, стався землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє геологічна служба США. Місцеві мешканці повідомили, що поштовхи відчувалися і в столиці Афганістану — Кабулі. Крім того, повідомляється, що землетрус був відчутний і в столиці Таджикистану Душанбе. Dushanbe



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Інформації про постраждалих наразі немає

В районі Гіндукушського гірського хребта в Афганістані сьогодні, 31 січня, стався землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє геологічна служба США.

Місцеві мешканці повідомили, що поштовхи відчувалися і в столиці Афганістану — Кабулі. Крім того, повідомляється, що землетрус був відчутний і в столиці Таджикистану Душанбе.

Dushanbe just had a little earthquake. Never pleasant #Tajikistan — Peter Leonard (@Peter__Leonard) January 31, 2018

Повідомляється, що епіцентр землетрусу був за 35 кілометрів на південь від міста Жарм, що в північно-східній частині Афганістану, на глибині 191 кілометр.

Про руйнування чи жертви інформації наразі немає.

Раніше повідомлялося, що в акваторії Тихого океану поблизу південного узбережжя Панами стався землетрус магнітудою 5,7.