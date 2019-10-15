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    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук

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    Марина Бех-Романчук - Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Марина Бех-Романчук

    Украинская красавица сегодня является звездой в мире легкой атлетики

    24-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук недавно стала серебряным призером чемпионата мира в прыжках в длину, отличается не только своими результатами, а и очаровательной внешностью.

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    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук

    Украинская легкоатлетка Марина Бех родилась в 1995 году в селе Морозов Хмельницкой области. С юных лет девушка начала заниматься спортом, сейчас талантливую спортсменку знают, как одну из самых перспективных представительниц прыжков в длину.

    В 2016 году Марина представляла нашу страну на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где с результатом 6,55 м смогла попасть топ-12 сильнейших атлетов мира в этом виде спорта.

    Замужем за пловцом Михаилом Романчуком.

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