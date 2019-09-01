  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Первые кадры Аны де Армас в образе Мэрилин Монро на съемках фильма «Блондинка»

    • Розсилка
    Первые кадры Аны де Армас в образе Мэрилин Монро на съемках фильма «Блондинка»

    Режиссером ленты стал Эндрю Доминик, а одним из продюсеров - Брэд Питт

    Когда 31-летнюю испанскую актрису Ану де Армас утвердили на роль Мэрилин Монро, поклонники легендарного секс-символа были в недоумении. Чтобы развеять их сомнения насчет точности попадания темноволосой Аны в образ Мэрилин, создателям нового фильма пришлось напомнить, что Монро тоже не была блондинкой от природы, и нет ничего, что не смог бы исправить хороший парик.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Первые кадры Аны де Армас в образе Мэрилин Монро на съемках фильма «Блондинка»
    Первые кадры Аны де Армас в образе Мэрилин Монро на съемках фильма «Блондинка»
    Первые кадры Аны де Армас в образе Мэрилин Монро на съемках фильма «Блондинка»
    Первые кадры Аны де Армас в образе Мэрилин Монро на съемках фильма «Блондинка»
    Первые кадры Аны де Армас в образе Мэрилин Монро на съемках фильма «Блондинка»
    Первые кадры Аны де Армас в образе Мэрилин Монро на съемках фильма «Блондинка»

    Теперь, когда начали появляться первые кадры со съемочной площадки, будущее фильма «Блондинка» гораздо менее туманно: к образу Монро явно отнеслись с трепетом. Режиссирует ленту Эндрю Доминик, а одним из продюсеров стал Брэд Питт. Точная дата премьеры пока не озвучена, зато вчера стало известно, что одного из супругов Мэрилин сыграет Эдриан Броуди.

     Читайте также: Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)

     

    знаменитости кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ