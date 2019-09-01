Первые кадры Аны де Армас в образе Мэрилин Монро на съемках фильма «Блондинка»



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Режиссером ленты стал Эндрю Доминик, а одним из продюсеров - Брэд Питт

Когда 31-летнюю испанскую актрису Ану де Армас утвердили на роль Мэрилин Монро, поклонники легендарного секс-символа были в недоумении. Чтобы развеять их сомнения насчет точности попадания темноволосой Аны в образ Мэрилин, создателям нового фильма пришлось напомнить, что Монро тоже не была блондинкой от природы, и нет ничего, что не смог бы исправить хороший парик.

Теперь, когда начали появляться первые кадры со съемочной площадки, будущее фильма «Блондинка» гораздо менее туманно: к образу Монро явно отнеслись с трепетом. Режиссирует ленту Эндрю Доминик, а одним из продюсеров стал Брэд Питт. Точная дата премьеры пока не озвучена, зато вчера стало известно, что одного из супругов Мэрилин сыграет Эдриан Броуди.