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    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США

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    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США

    «Пейзаж, дикая природа и свадебная фотография — в списке моих любимых тем для съемки», - говорит о себе фотограф

    Джоэл Матусзак (Joel Matuszczak) — фотограф-самоучка, авантюрист и Instagrammer, в настоящее время проживает в Ганнисоне, штат Колорадо. Джоэл фокусируется на путешествиях и пейзажах. Он снимает красивую природу и приключенческую фотографию. За его приключениями наблюдают более 43 500 подписчиков в Instagram.

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    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США
    Пейзажи и дикая природа. Фантастические кадры, сделанные фотографом из США

    Меня зовут Джоэл Матусзак [Ma-toos-zak]. Я серьезно занимаюсь фотографией в течение двух фантастических лет и с нетерпением жду развития своих навыков. Пейзаж, дикая природа и свадебная фотография — в списке моих любимых тем для съемки. В настоящее время я живу в Ганнисоне, штат Колорадо. Я люблю горы и исследую их как можно чаще. В настоящее время я снимаю свои изображения на Canon 6D и Canon 60D с объективами Canon: 24-105 мм, 18-125-STM, 10-18 мм-STM, а 50-STM.

    США фотограф фотография
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