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    Популярный украинский исполнитель Дзидзьо показал, как выглядел в юности

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    Популярный украинский исполнитель Дзидзьо показал, как выглядел в юности
    tsn.ua

    Фронтмен группы Dzidzio и участник «Танцев со звездами» Михаил Хома, он же Дзидзьо, вспомнил былые времена

    Со своими поклонниками Дзидзьо поделился архивной фотографией, где предстает юношей. 

    У Михаила была стильная на то время стрижка с челкой. На снимке артист позирует в черном пальто, белой рубашке и с желтыми листьями в руках.

    ____14.54.33
    instagram.com/dzidzio

    Сколько лет Дзидзьо на этом изображении он не сообщил, оставив поклонникам возможность угадать его возраст.  «Моя любимая пора года – осень. И сколько мне здесь лет?».

    Подписчики артиста считают, что на снимке ему 11−20 лет. Они так давно не видели своего любимого артиста без бороды, что определить его возраст чрезвычайно трудно.

    Ведь коллектив Дзидзьо и его борода появились на свет еще в сентябре 2009 года — 10 лет назад.

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