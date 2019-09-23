Популярный украинский исполнитель Дзидзьо показал, как выглядел в юности

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tsn.ua

Фронтмен группы Dzidzio и участник «Танцев со звездами» Михаил Хома, он же Дзидзьо, вспомнил былые времена

Со своими поклонниками Дзидзьо поделился архивной фотографией, где предстает юношей.

У Михаила была стильная на то время стрижка с челкой. На снимке артист позирует в черном пальто, белой рубашке и с желтыми листьями в руках.

instagram.com/dzidzio

Сколько лет Дзидзьо на этом изображении он не сообщил, оставив поклонникам возможность угадать его возраст. «Моя любимая пора года – осень. И сколько мне здесь лет?».

Подписчики артиста считают, что на снимке ему 11−20 лет. Они так давно не видели своего любимого артиста без бороды, что определить его возраст чрезвычайно трудно.

Ведь коллектив Дзидзьо и его борода появились на свет еще в сентябре 2009 года — 10 лет назад.