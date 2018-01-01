Дизайнеры построили милый городок для живых хомяков

Над возведением домиков трудилась целая семья в течение 1984 часов

Семья из Грузии потратила 1984 часа и использовала 1325 деталей для того, чтоб возвести миниатюрный городок с домами и улицами. Жителями необычного городка стали хомяки. Называется данное поселение Yumville. А предпосылкой его создания была реклама одной из ведущих компаний по производству продуктов питания. На основе декораций сняли мини-сериал,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Над возведением домиков трудилась целая семья в течение 1984 часов

Семья из Грузии потратила 1984 часа и использовала 1325 деталей для того, чтоб возвести миниатюрный городок с домами и улицами. Жителями необычного городка стали хомяки.

Называется данное поселение Yumville. А предпосылкой его создания была реклама одной из ведущих компаний по производству продуктов питания. На основе декораций сняли мини-сериал, где животные кушают вкусную еду и радуются жизни. Маленькие блюда выглядят, как настоящие, а милые грызуны только добавляют идиллию в общую картину.

Чтоб построить мини-город для Хомяков, София Антидзе и ее супруг, а также друзья и коллеги подготовили целый план. Здания предварительно прорисовали и распечатали их стены на принтере. Для каждого помещения внутри зданий, и для отделки их с внешней стороны подготовили массу деталей.

В этом городе даже появился кинотеатр «Аполло» - копия одного из старейших кинотеатров Грузии. Дом, где живут хомячки, называется «Ешь, читай, люби» и, судя по всему, над интерьера поработали профессиональные дизайнеры.

Семейство настоящих хомячков, судя по всему, осталось вполне довольно результатом. А самым сложным в процессе работы оказалось следить, чтобы главные герои не пробовали все на зуб, но авторы справились.

Джерело: boredpanda.com