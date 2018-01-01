Звезда Instagram высмеяла известных моделей и актрис

Блогерша из Австралии саркастически пародирует фото знаменитостей

Жительница Австралии Селеста Барбер стала одной из самых известных блогеров. В своем фотоблоге 34-летняя Селеста нещадно пародирует знаменитостей, транслирующих свою идеальную жизнь в ленты соцсетей: Ким Кардашьян, Коко Остин, Дженнифер Лопес, Ники Минаж, Алессандру Амбросио, Роузи Хантингтон-Уайтли и других. На этот раз ее новая серия под



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Блогерша из Австралии саркастически пародирует фото знаменитостей

Жительница Австралии Селеста Барбер стала одной из самых известных блогеров. В своем фотоблоге 34-летняя Селеста нещадно пародирует знаменитостей, транслирующих свою идеальную жизнь в ленты соцсетей: Ким Кардашьян, Коко Остин, Дженнифер Лопес, Ники Минаж, Алессандру Амбросио, Роузи Хантингтон-Уайтли и других.

На этот раз ее новая серия под названием #CelesteChallengeAccepted отличает таких знаменитостей, как Бейонсе, Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Несмотря на то, что знаменитые фотографии этих звезд Instagram выглядят очень стильно, Барбер добавляет им небольшую дозу реальности, делая их гораздо более понятными для нас. В присущем ей юмористическом ключе Селеста демонстрирует, как выглядели бы манекенщицы в образе обычной домохозяйки.

Она не стесняется показывать свое тело, далекое от модельных параметров. И рисует неприглядные, неловкие моменты тщетных попыток многих из нас выглядеть сексуально в хлопковом белье.

В отличие от многих интернет-пользователей, она не публикует критику в адрес звезд западного шоу-бизнеса, а привлекает внимание подписчиков неординарными снимками и фотогеничностью.

Все, что появляется в ее социальной сети - всегда удачно и смешно, потому что комедийность ситуаций взята из самой жизни. Она не надумана и не похожа на телевизионное шоу с кривляниями. Она просто говорит нам о том, что быть обычными людьми – нормально.

Джерело: boredpanda.com