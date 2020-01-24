Экс-«Виа Гра» Димопулос в бикини похвасталась стройной фигурой после родов (фото)



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32-летняя Санта Димопулос снялась в купальнике Фото: instagram.com/santadimopulos/

Поп-звезда пришла в форму после рождения дочери

32-летняя певица Санта Димопулос в сентябре прошлого года родила второго ребенка – дочь Софию. Муж экс-солистки группы «Виа Гра», совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко, был в палате роддома при появлении малышки на свет.

Спустя четыре месяца после родов Санта уже позирует в бикини. Брюнетка показала фото, на котором запечатлена в синем купальнике у бассейна. Молодая мама поднимала дочку и широко улыбалась.

Фигура звезды выглядит стройной и подтянутой. Это заметили и поклонники. «Санта, вы отлично выглядите! Такая красивая фигурка», «Стройняшка, и ведь только недавно родила», «Какая красавица! Дочка прелесть», — высказались подписчики.

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