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    Софи Тернер позировала для обложки журнала Elle

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    Софи Тернер позировала для обложки журнала Elle

    Софи Тернер рассекретила историю знакомства с мужем Джо Джонасом

    Софи Терненр снялась для апрельской обложки престижного глянца Elle. Знаменитость примерила несколько умопомрачительных образов от французского дома моды Louis Vuitton, сотрудничая с его креативным директором Николя Гескьером. Она позировала как в легких воздушных платьях, так и в дерзком миди и строгих деловых костюмах.

    Однако съемка для журнала дала резонансный повод для обсуждения не только в фэшн-индустрии, но и для прессы. В откровенном интервью актриса рассказала о том, как зарождались их отношения с мужем Джо Джонасом.

    Американский певец покорил поклонниц во всем мире, однако Софи Тернер не входила в число его фанаток. Она недолюбливала самородков группа Jonas Brothers, ведь, по ее мнению, именно они виноваты в распаде ее любимой группы Busted.

    «Тогда Jonas Brothers сделали кавер на эту песню и их версия стала очень популярной. А Busted распались. Мы думали, что все это было по вине Jonas Brothers. Поэтому мы ненавидели их », – объяснила актриса.

    Их знакомство инициировал сам Джо Джонас, который написал Софи первым и пригласил на свидание. Однако молодая актриса не слишком радовалась такому судьбоносному стечению ситуации, ведь считала певца самовлюбленным. Однако на свидание с будущим мужем ее уговорили именно друзья.

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    Софи Тернер позировала для обложки журнала Elle
    Софи Тернер позировала для обложки журнала Elle
    Софи Тернер позировала для обложки журнала Elle
    Софи Тернер позировала для обложки журнала Elle
    Софи Тернер позировала для обложки журнала Elle
    Софи Тернер позировала для обложки журнала Elle
    Софи Тернер позировала для обложки журнала Elle

    Первая встреча пары прошла в одном из баров города Камден. Девушка боялась, что Джо Джонас придет с охраной или вообще окажется фейком, поэтому она заручилась поддержкой всех своих друзей мужского пола. Почувствовав себя в безопасности, она прекрасно провела время с исполнителем и, кажется, влюбилась.

    «Мы разговаривали часами. И мне не было скучно. Это не было надумано. Это были светские разговоры – это было так легко. И вскоре мы стали неразлучны. И я поехала с ним в тур», – признается звезда.

    Напомним, что Софи Тернер сочеталась браком с 30-летним Джо Джонасом в Лас-Вегасе в мае 2019 года, а вторую церемонию молодожены провели через месяц во Франции.

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