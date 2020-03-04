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    Наталья Могилевская задает модные тренды

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    Наталья Могилевская задает модные тренды

    Могилевской особенно приглянулся анималистичный принт

    На своей instagram-страничке Могилевская продемонстрировала еще один яркий “анималье-образ”. А также похвасталась новостью.

    Выяснилось, что Наталья Могилевская стала звездным тренером сразу двух команд в популярном юмористическом шоу “Лига Смеха” на “1+1”! Певица объявила о скорой премьере нового сезона.

    «Я счастлива стать Тренером двух прекрасных команд в проекте Лига Смеха! Мы все стали слишком серьёзными, нам не хватает легкости, радости и самоиронии. Поздравьте меня и пожелайте нам удачи!... Мои дорогие, ждете новый сезон Лиги Смеха? Поверьте, это будет очень смешно! С 6 марта в 20:15, каждую пятницу на 1+1! За кого болели в прошлых сезонах?» - уточняет у подписчиков украинская певица.

    Также Наталья показала образ для съемок в первом выпуске. Перед камерами Наталья появилась в легком летнем платье длины миди. Платье обильно декорировано золотыми и темно-коричневыми пятнами, которые напоминают «хищный принт».

    Стильный образ певицы довершают серебряные туфли. На плечи небрежно наброшен серый удлиненный жакет - еще один тренд весны-2020.

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    Наталья Могилевская задает модные тренды
    Наталья Могилевская задает модные тренды

    Волосы Наталья расплела и завила их в крупные локоны - любимая прическа Могилевской. Макияж сделан с акцентом на выразительные глаза исполнительницы.

    знаменитости фотография Наталья Могилевская певица волосы
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