Студентка восстановила лицо девушки с Канарских островов, племя которой исчезло почти 600 лет назад



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Карина Оссвальд занимается судебно-медицинской идентификацией личности в университете Данди

В свободное от время девушка решила восстановить лицо представительницы народа гуанчи, используя её череп, возраст которого составляет более 600 лет.

По словам Карины, интерес именно к гуанчи был вызван тем, что о внешности этих людей практически ничего не известно. Единственной зацепкой было несколько литературных источников, которые и стали основой исследования Карины.

Стоит отметить, что народ гуанчи обитал на Канарских островах, но о их жизни мало что известно. Большая часть населения была уничтожена в ходе испанского завоевания островов в 1402—1496 годах, а до этого внешность народа зависела от острова, на котором он обитал. Так что с появлением новой информации о гуанчи облик девушки может серьёзно измениться.

Джерело: twizz.ru