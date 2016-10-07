Свитер стал элементом стрит-арта: Вязаный камуфляж от лондонского художника поразил сеть
- Сьогодні, 21:06
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Зима — самое время для приобретения нового свитера
Джозеф Форд (Joseph Ford) назвал свой проект «Вязаный камуфляж». Безусловно, этот проект был бы невозможен, если бы не умелые руки и бездонное терпение Нины Додд, которая, собственно, и связала эти свитера. Идея была в том, чтобы казалось бы бессмысленный узор на свитере обретал смысл только в определенном месте, где он как бы становился частью фона. Чтобы создать подходящий рисунок, Нине, безусловно, понадобилось немало времени на его создание. Но результат получился вполне достойным.
По мнению Джозефа Форда, современное искусство в его исполнении можно лучше всего описать как «рассказ историй, приправленных нестандартным творчеством,» что бы это ни значило. Чаще всего Джозеф создает свои несколько противоречивые образы для рекламы, в том числе для таких брендов как McDonalds, Renault, Shell, Vodafone и Lacoste.
Джерело: Культурология