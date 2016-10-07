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    Свитер стал элементом стрит-арта: Вязаный камуфляж от лондонского художника поразил сеть

    Зима — самое время для приобретения нового свитера
    Когда речь заходит о художниках, особенно тех, которые специализируются на неоднозначности современного искусства, то даже обычные свитера начинают приобретать особый смысл. Британский художник Джозеф Форд создал целую серию фотографий, в которых были задействованы работы Нины Додд: вместе они создали такие свитера, которые
    • Сьогодні, 21:06
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    Зима — самое время для приобретения нового свитера

    Когда речь заходит о художниках, особенно тех, которые специализируются на неоднозначности современного искусства, то даже обычные свитера начинают приобретать особый смысл. Британский художник Джозеф Форд создал целую серию фотографий, в которых были задействованы работы Нины Додд: вместе они создали такие свитера, которые полностью сливаются с окружающей средой.


    Джозеф Форд (Joseph Ford) назвал свой проект «Вязаный камуфляж». Безусловно, этот проект был бы невозможен, если бы не умелые руки и бездонное терпение Нины Додд, которая, собственно, и связала эти свитера. Идея была в том, чтобы казалось бы бессмысленный узор на свитере обретал смысл только в определенном месте, где он как бы становился частью фона. Чтобы создать подходящий рисунок, Нине, безусловно, понадобилось немало времени на его создание. Но результат получился вполне достойным. 

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    Свитер стал элементом стрит-арта: Вязаный камуфляж от лондонского художника поразил сеть
    Свитер стал элементом стрит-арта: Вязаный камуфляж от лондонского художника поразил сеть
    Свитер стал элементом стрит-арта: Вязаный камуфляж от лондонского художника поразил сеть
    Свитер стал элементом стрит-арта: Вязаный камуфляж от лондонского художника поразил сеть
    Свитер стал элементом стрит-арта: Вязаный камуфляж от лондонского художника поразил сеть
    Свитер стал элементом стрит-арта: Вязаный камуфляж от лондонского художника поразил сеть
    Свитер стал элементом стрит-арта: Вязаный камуфляж от лондонского художника поразил сеть

    По мнению Джозефа Форда, современное искусство в его исполнении можно лучше всего описать как «рассказ историй, приправленных нестандартным творчеством,» что бы это ни значило. Чаще всего Джозеф создает свои несколько противоречивые образы для рекламы, в том числе для таких брендов как McDonalds, Renault, Shell, Vodafone и Lacoste.


    Джерело: Культурология

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