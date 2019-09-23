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    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира

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    instagram.com/tanci1plus1/ - «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    instagram.com/tanci1plus1/

    По сумме баллов от судей и зрительского голосования последнюю строчку заняла пара Maruv и Джей

    Вчера вечером состоялся пятый прямой эфир обновленного третьего сезона проекту «Танцы со звездами». Темой прямого эфира шоу стал «Год, который изменил мою жизнь» - участники откровенно рассказали о событиях, которые стали для них переломными, и посвятили свои номера близким людям.

    На этот раз в зону риска попали участники: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров; Maruv и Джей и уже второй раз Дзидзьо и Яна Цибульская.

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    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира

    Так, после голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект неожиданно оставили одни из лидеров Maruv и Джей, которые исполнили стрип под песню исполнительницы.

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    Танцы со звездами Яна Цибульская Александр Прохоров Maruv новости
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