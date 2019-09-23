«Танцы со звездами»: главные неудачники и самые яркие моменты пятого эфира



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По сумме баллов от судей и зрительского голосования последнюю строчку заняла пара Maruv и Джей

Вчера вечером состоялся пятый прямой эфир обновленного третьего сезона проекту «Танцы со звездами». Темой прямого эфира шоу стал «Год, который изменил мою жизнь» - участники откровенно рассказали о событиях, которые стали для них переломными, и посвятили свои номера близким людям.

На этот раз в зону риска попали участники: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров; Maruv и Джей и уже второй раз Дзидзьо и Яна Цибульская.

Так, после голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект неожиданно оставили одни из лидеров Maruv и Джей, которые исполнили стрип под песню исполнительницы.

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