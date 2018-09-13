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    Торговый центр после апокалипсиса: удивительная архитектура одной американской торговой сети 1970-х

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    Торговый центр после апокалипсиса: удивительная архитектура одной американской торговой сети 1970-х

    Строй, да достраивай

    В 1974 году американская сеть магазинов товаров для дома Best Products открыла новый торговый центр в Хьюстоне, Техас. На мероприятии собралась большая толпа, его снимали местные телеканалы. Однако люди собрались не для того, чтобы что-нибудь купить. Все ждали, пока два вертолета поднимут гигантский черный навес, который скрывал здания. Когда ширму наконец убрали, толпа взорвалась аплодисментами.

    С 1972 по 1984 год Best Products сотрудничала с дизайн-бюро SITE, которое делало из магазинов сети впечатляющие и странные арт-объекты. Так называемые специальные шоу-румы вызывали восторги и споры по всем США. Некоторые из зданий Best Products считаются эталонными примерами постмодернистской архитектуры — доступной для масс и оспаривающей представления о серьезном искусстве и местах, где его нужно искать.

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    Торговый центр после апокалипсиса: удивительная архитектура одной американской торговой сети 1970-х
    Торговый центр после апокалипсиса: удивительная архитектура одной американской торговой сети 1970-х
    Торговый центр после апокалипсиса: удивительная архитектура одной американской торговой сети 1970-х
    Торговый центр после апокалипсиса: удивительная архитектура одной американской торговой сети 1970-х
    Торговый центр после апокалипсиса: удивительная архитектура одной американской торговой сети 1970-х
    Торговый центр после апокалипсиса: удивительная архитектура одной американской торговой сети 1970-х
    Торговый центр после апокалипсиса: удивительная архитектура одной американской торговой сети 1970-х

     К сожалению, уже в середине 1990-х почти все эти магазины исчезли.

     

    Джерело: perito-burrito.com

    США
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