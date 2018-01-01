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    В Египте раскопали уникальную гробницу. Появились фото

    Снимки показывают древние фрески, которые хорошо сохранились за 4,4 тыс. лет
    Неподалеку от Каира археологи обнаружили гробницу, которая была обустроена около 4,4 тыс. лет назад. В ней покоятся останки жрицы Хетпет. Согласно древнему верованию, она служила богине плодородия Хатхор, которая, как считалось, помогала женщинам при родах, Гробница была обнаружена во время раскопок на плато Гиза, к югу от пирамиды Хеопса. В этом
    • Сьогодні, 10:55
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    Фрески древнего Египта
    Фрески древнего Египта

    Снимки показывают древние фрески, которые хорошо сохранились за 4,4 тыс. лет

    Неподалеку от Каира археологи обнаружили гробницу, которая была обустроена около 4,4 тыс. лет назад. В ней покоятся останки жрицы Хетпет. Согласно древнему верованию, она служила богине плодородия Хатхор, которая, как считалось, помогала женщинам при родах,

    Гробница была обнаружена во время раскопок на плато Гиза, к югу от пирамиды Хеопса. В этом месте хоронили знатных людей времен пятой династии древнеегипетского царства. «Мы знаем, что это была женщина высокого ранга и что у нее были тесные связи с дворцом», – уточняет министр по делам древностей Халед аль-Анани.

    Гробница имеет форму буквы «Г». Ее архитектурный стиль принадлежит к эпохе пятой династии. Специалисты отмечают, что фрески гробницы сохранились очень хорошо. На них видно изображение Хетпет на охоте и рыбалке, а при получении подарков от детей. Кроме того, на фресках изображены выступления танцоров и музыкантов, а также различные животные. На одной из фресок видно обезьяну, которая танцует перед оркестром.

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    В Египте раскопали уникальную гробницу. Появились фото
    В Египте раскопали уникальную гробницу. Появились фото
    В Египте раскопали уникальную гробницу. Появились фото
    В Египте раскопали уникальную гробницу. Появились фото
    В Египте раскопали уникальную гробницу. Появились фото
    В Египте раскопали уникальную гробницу. Появились фото

    «Такие сцены очень редки. Однажды подобную сцену обнаружили в гробнице «Ка-Ибер», но на ней обезьяна танцевала перед гитаристом, а не оркестром», – рассказал Мустафа Вазири из министерства по делам древностей.

    Джерело: Сегодня

    мистецтво
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