В Египте раскопали уникальную гробницу. Появились фото
- Сьогодні, 10:55
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Розсилка
Снимки показывают древние фрески, которые хорошо сохранились за 4,4 тыс. лет
Неподалеку от Каира археологи обнаружили гробницу, которая была обустроена около 4,4 тыс. лет назад. В ней покоятся останки жрицы Хетпет. Согласно древнему верованию, она служила богине плодородия Хатхор, которая, как считалось, помогала женщинам при родах,
Гробница была обнаружена во время раскопок на плато Гиза, к югу от пирамиды Хеопса. В этом месте хоронили знатных людей времен пятой династии древнеегипетского царства. «Мы знаем, что это была женщина высокого ранга и что у нее были тесные связи с дворцом», – уточняет министр по делам древностей Халед аль-Анани.
Гробница имеет форму буквы «Г». Ее архитектурный стиль принадлежит к эпохе пятой династии. Специалисты отмечают, что фрески гробницы сохранились очень хорошо. На них видно изображение Хетпет на охоте и рыбалке, а при получении подарков от детей. Кроме того, на фресках изображены выступления танцоров и музыкантов, а также различные животные. На одной из фресок видно обезьяну, которая танцует перед оркестром.
«Такие сцены очень редки. Однажды подобную сцену обнаружили в гробнице «Ка-Ибер», но на ней обезьяна танцевала перед гитаристом, а не оркестром», – рассказал Мустафа Вазири из министерства по делам древностей.
Джерело: Сегодня