В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»



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Фото: Instagram

В некоторых штатах температура опускается до -40 градусов по Цельсию

В нескольких американских штатах сейчас стоят трескучие морозы. Столбики термометров опускаются до -40 градусов по Цельсию. Однако жители США решили не отчаиваться и с юмором подошли к ситуации. Так, в Интернете набирает популярность флешмоб под названием «ледяные штаны».

Участники челленджа выставляют на улицу в мороз мокрые штаны или джинсы, которые затем быстро замерзают и начинают буквально стоять, принимая интересные формы.

«Должна признаться, мне будет немного грустно, когда на улице потеплеет и нашему веселью придет конец», — подписала фото замороженных штанов в Instagram жительница США.

Некоторые не остановились на брюках и опубликовали снимки замороженной полицейской формы.



