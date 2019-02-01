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    В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»

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    Фото: Instagram - В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»
    Фото: Instagram

    В некоторых штатах температура опускается до -40 градусов по Цельсию

    В нескольких американских штатах сейчас стоят трескучие морозы. Столбики термометров опускаются до -40 градусов по Цельсию. Однако жители США решили не отчаиваться и с юмором подошли к ситуации. Так, в Интернете набирает популярность флешмоб под названием «ледяные штаны».

    Участники челленджа выставляют на улицу в мороз мокрые штаны или джинсы, которые затем быстро замерзают и начинают буквально стоять, принимая интересные формы.

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    В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»
    В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»
    В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»
    В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»
    В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»
    В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»
    В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»
    В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»
    В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»
    В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»
    В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»
    В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»
    В США на фоне сильных морозов набирает популярность флешмоб «ледяные штаны»

    «Должна признаться, мне будет немного грустно, когда на улице потеплеет и нашему веселью придет конец», — подписала фото замороженных штанов в Instagram жительница США.

    Некоторые не остановились на брюках и опубликовали снимки замороженной полицейской формы.

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