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    Шоу-биз

    Не простила измену: Джастин Тимберлейк живет отдельно от жены Джессики Бил

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    <p>Джастин Тимберлейк с 2007 года встречается с Джессикой Бил: в 2012-м они поженились, а в 2015-м актриса родила супругу сына Сайлса</p> <div></div> - Не простила измену: Джастин Тимберлейк живет отдельно от жены Джессики Бил

    Джастин Тимберлейк с 2007 года встречается с Джессикой Бил: в 2012-м они поженились, а в 2015-м актриса родила супругу сына Сайлса

    Джессика Бил не простила мужа

    В ноябре в сеть попали фотографии, на которых Джастин Тимберлейк во время вечеринки держится за руки с актрисой Алишей Уэйнрайт. После этого в своем Instagram певец опубликовал пост, в котором признался, что выпил лишнего, и публично извинился перед женой.

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    Не простила измену: Джастин Тимберлейк живет отдельно от жены Джессики Бил
    Не простила измену: Джастин Тимберлейк живет отдельно от жены Джессики Бил
    Не простила измену: Джастин Тимберлейк живет отдельно от жены Джессики Бил
    Не простила измену: Джастин Тимберлейк живет отдельно от жены Джессики Бил
    Не простила измену: Джастин Тимберлейк живет отдельно от жены Джессики Бил
    Не простила измену: Джастин Тимберлейк живет отдельно от жены Джессики Бил
    Не простила измену: Джастин Тимберлейк живет отдельно от жены Джессики Бил
    Не простила измену: Джастин Тимберлейк живет отдельно от жены Джессики Бил
    Не простила измену: Джастин Тимберлейк живет отдельно от жены Джессики Бил
    Не простила измену: Джастин Тимберлейк живет отдельно от жены Джессики Бил

    Но Джессика Бил, говорят, не простила мужа. «Он вернулся, но пока будет жить в гостевом доме. Джессика всё еще не может его до конца простить. Если бы эта ситуация произошла не на глазах у миллионов людей, было бы проще всё забыть. А так он поставил ее в откровенно дурацкое положение. Сейчас, когда съемки закончились, он попробует всё исправить», - сообщил источник, близкий к паре, порталу TheBlast.

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