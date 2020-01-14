Влюбленные сделали свадебную фотосессию на фоне извергающегося вулкана (фото)



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Не всех испугало стихийное бедствие

На Филиппинах более 13 тысяч человек эвакуированы в связи с началом извержения вулкана Тааль, который «спал» последние 43 года.

Сначала вулкан, расположенный в 70 километрах от столицы страны Манилы, выпустил гигантский столб пепла высотой в километр, а затем принялся выбрасывать лаву.

Улицы населенных пунктов, расположенных близ вулкана, покрыты толстым слоем пепла. Местным жителям рекомендовано выходить на улицу в медицинских масках.

Однако не всех испугало стихийное бедствие. Кэт Баутиста Паломар и ее жених Чино Вафлор использовали извержение вулкана в качестве эффектной декорации для своей свадебной фотосессии. Место проведения церемонии находилось менее, чем в десяти километрах от вулкана.

«Мы по-настоящему нервничали, так как, продолжая работу, постоянно проверяли сообщения в соцсетях о ситуации с извержением… И осторожно обсуждали, что будем делать, если случится худшее», — рассказал фотограф Рэндольф Эван.

Он отметил, что, несмотря на потенциальную опасность, новобрачные и гости на удивление были совершенно спокойный — как во время самой церемонии, так и во время последующего приема под открытым небом.

«Хотя мы чувствовали, как на нашу одежду с неба падает пепел», — говорит Эван.

Джерело: bbc.com