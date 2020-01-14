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    Фото

    Влюбленные сделали свадебную фотосессию на фоне извергающегося вулкана (фото)

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    Влюбленные сделали свадебную фотосессию на фоне извергающегося вулкана (фото)

    Не всех испугало стихийное бедствие

    На Филиппинах более 13 тысяч человек эвакуированы в связи с началом извержения вулкана Тааль, который «спал» последние 43 года.

    Сначала вулкан, расположенный в 70 километрах от столицы страны Манилы, выпустил гигантский столб пепла высотой в километр, а затем принялся выбрасывать лаву.

    Улицы населенных пунктов, расположенных близ вулкана, покрыты толстым слоем пепла. Местным жителям рекомендовано выходить на улицу в медицинских масках.

    Однако не всех испугало стихийное бедствие. Кэт Баутиста Паломар и ее жених Чино Вафлор использовали извержение вулкана в качестве эффектной декорации для своей свадебной фотосессии. Место проведения церемонии находилось менее, чем в десяти километрах от вулкана.

    «Мы по-настоящему нервничали, так как, продолжая работу, постоянно проверяли сообщения в соцсетях о ситуации с извержением… И осторожно обсуждали, что будем делать, если случится худшее», — рассказал фотограф Рэндольф Эван.

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    Влюбленные сделали свадебную фотосессию на фоне извергающегося вулкана (фото)
    Влюбленные сделали свадебную фотосессию на фоне извергающегося вулкана (фото)
    Влюбленные сделали свадебную фотосессию на фоне извергающегося вулкана (фото)

    Он отметил, что, несмотря на потенциальную опасность, новобрачные и гости на удивление были совершенно спокойный — как во время самой церемонии, так и во время последующего приема под открытым небом.

    «Хотя мы чувствовали, как на нашу одежду с неба падает пепел», — говорит Эван.

    Джерело: bbc.com

    фотограф вулкан стихийное бедствие свадьба
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