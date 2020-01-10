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    Фото

    Наоми Кэмпбелл показала фото из 90-х

    • Розсилка
    Наоми Кэмпбелл показала фото из 90-х

    Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл опубликовала архивную фотографию, на которой она запечатлена топлес

    Известная топ-модель Наоми Кэмпбелл показала пикантное архивное фото топлес. Снимок появился на официальной странице звезды в Instagram.

    На снимках модель позирует топлес, а ее грудь прикрывают только два маленьких графических цветка. На Кэмпбелл надета только микро-юбка и объемный венок на голове.

    В комментарии к фото звезда указала, что данная фотосессия была проведена в 1990 году. Автором снимков является американский фотограф Герб Ритц.

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    instagram.com/naomi
    instagram.com/naomi

    Поклонники модели отметили, что сейчас она выглядит также восхитительно, как и в 1990 году. «Я все еще помню эту потрясающую съемку», «Ты сейчас так же безупречна, как тогда», «Королева всех супермоделей», «Какое тело. Ты моя религия», — писали они под снимками.

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