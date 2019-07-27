Японский художник дал «вторую жизнь» упаковкам от продуктов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Талантливый японский студент и любитель искусства, известный в Twitter под ником Haruki, произвел фурор в социальных сетях благодаря своим невероятным творениям, созданным из обычных упаковок конфет, шоколада и даже чипсов

Японский художник Харуки обладает воображением, креативностью и невероятным интеллектом. Он создает творчество из простых упаковок от различных товаров. Из коробки печенья или из бумажной баночки со сладкими палочками японец мастерит фигурки, демонстрируя свое пристрастие к поп-стилю.

Удивительные скульптуры кораблей, замков, летательных аппаратов и просто фигурок людей он делает с невероятной детализацией и фантазией.

В Японии такое умение называется киригами — искусство изготовления фигурок и открыток из бумаги с помощью ножниц, причем из одного листа. Киригами считается традиционным японским искусством, но Харуки его чуть-чуть изменил под себя и придал ему более современный вид.

Взгляните, как он обычные цилиндрические банки от чипсов Pringles превращает в человечков, коробку из-под печенья Oreo — в самолет, а упаковку от шоколадных батончиков — в фантастического робота.

Его последняя работа, возможно, самая впечатляющая и, наверное, самая лучшая из его творений. Недавно он разобрал упаковочную коробку от виски Chivas Regal Scotch и собрал ее, чтобы сделать этого рыцаря.