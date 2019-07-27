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    Японский художник дал «вторую жизнь» упаковкам от продуктов

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    Японский художник дал «вторую жизнь» упаковкам от продуктов
    boredpanda.com

    Талантливый японский студент и любитель искусства, известный в Twitter под ником Haruki, произвел фурор в социальных сетях благодаря своим невероятным творениям, созданным из обычных упаковок конфет, шоколада и даже чипсов

    Японский художник Харуки обладает воображением, креативностью и невероятным интеллектом. Он создает творчество из простых упаковок от различных товаров. Из коробки печенья или из бумажной баночки со сладкими палочками японец мастерит фигурки, демонстрируя свое пристрастие к поп-стилю.

    Удивительные скульптуры кораблей, замков, летательных аппаратов и просто фигурок людей он делает с невероятной детализацией и фантазией.

    В Японии такое умение называется киригами — искусство изготовления фигурок и открыток из бумаги с помощью ножниц, причем из одного листа. Киригами считается традиционным японским искусством, но Харуки его чуть-чуть изменил под себя и придал ему более современный вид.

    Взгляните, как он обычные цилиндрические банки от чипсов Pringles превращает в человечков, коробку из-под печенья Oreo — в самолет, а упаковку от шоколадных батончиков — в фантастического робота.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Его последняя работа, возможно, самая впечатляющая и, наверное, самая лучшая из его творений. Недавно он разобрал упаковочную коробку от виски Chivas Regal Scotch и собрал ее, чтобы сделать этого рыцаря.

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