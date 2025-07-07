Демографічні тенденції 2005 року: кого на Київщині народжується більше – хлопчиків чи дівчаток

За червень 2025 року в регіоні з’явилося на світ 429 дітей

У червні на Київщині народилося вісім двієнь та трієнь

У закладах охорони здоров’я Київської області за тиждень – з 29 червня по 6 липня – народилися 106 немовлят: 55 хлопчиків та 51 дівчинка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації.

Загалом за червень 2025 року в регіоні з’явилося на світ 429 дітей – 232 хлопчики та 197 дівчаток. Серед них – вісім двієнь та трієнь.

Від початку 2025 року, за перше півріччя, на Київщині народилися 2 844 дитини: 1 448 хлопчиків та 1 396 дівчаток. З них – 27 малюків у двійнях і трійнях.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії коефіцієнт народжуваності в Україні становить 0,9 дитини на одну жінку. Це є найнижчим показником для нашої країни. Міжнародний показник відтворення населення становить 2,2 дитини на одну жінку дітородного віку, а в країнах ЄС такий показник у середньому сягає 1,5. До початку повномасштабної війни коефіцієнт народжуваності в Україні становив 1,16, а зараз – впав до антирекордного показника.

Раніше «Главклм» повідомляв, з посиланням на звіт Міністерства юстиції, що у 2024 році смертність в Україні майже втричі перевищила народжуваність. Торік було зафіксовано 495,09 тис. смертей і лише 176,78 тис. народжень.

Також стало відомо, що у лютому цього року у Київській області народилося шість двієнь. А загалом протягом лютого 2025 року на Київщині народилося 252 хлопчики та 241 дівчинка.