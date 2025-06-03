У Києві вдруге з'явився мурал із генералом Залужним (фото)

Гетьман Петро Сагайдачний, Валерій Залужний, український політик Дмитро Донцов та князь Київської Русі Святослав Хоробрий на новому муралі у Києві

Перший мурал із зображенням колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з'явився майже рік тому

На Дніпровській набережній у Києві створили масштабний мурал із зображенням видатних українських історичних постатей. Фотографією нового муралу поділився у Facebook громадський активіст Борислав Береза, інформує «Главком».

Згодом Береза додав запитання, чи не спіткає новий стінопис доля попереднього портрета генерала, який було замальовано.

скриншот допису Борислава Берези

Центральне місце на стіні займає генерал Валерій Залужний. Поруч із ним зображені Святослав Хоробрий, Петро Сагайдачний та Дмитро Донцов.

Мурал із генералом Залужним на Дніпровській набережній Києва фото: Борислав Береза/Facebook

Святослав Хоробрий, князь Київської Русі, жив у X столітті. Петро Сагайдачний (близько 1570–1622) – гетьман козацького війська, видатний військовий та політичний діяч. Дмитро Донцов (1883–1973) – відомий український політик та ідеолог націоналізму.

Зазначимо, що у лютому на Дніпровській набережній Києва вже з’являлвся мурал із портретом мера Віталія Кличка, намальований на місці попереднього зображення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Обидва малюнки протрималися недовго.

12 жовтня 2024 року у Києві з'явився мурал із Кирилом Будановим – з котом на руках і серед ромашок, намальований стрітарт-художницями сестрами Мішель та Ніколь Фельдман.

2 травня 2024 року у Києві створили мурал із зображенням колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Муралу із зображенням Залужного на території столичного інтернату для особливих дітей сьогодні вже немає. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха. Вона пояснила, що для розміщення муралу потрібна аписьмова згода власника або балнсоутримувача будівлі.