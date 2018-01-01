Западные СМИ опубликовали сценарий похорон Елизаветы II

У королевского двора уже разработан план похорон королевы Великобритании

Ее почитают во всем мире, ее боготворят и восхищаются тем, как она руководит королевством. За время её правления сменились 12 президентов Соединенных Штатов Америки. Она выступает за стабильность и порядок. Но при этом все её подданные понимают, что королева не вечна. А королевский двор имеет четкий план похоронной процессии королевы Елизаветы II,



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Королева Елизавета II

У королевского двора уже разработан план похорон королевы Великобритании

Ее почитают во всем мире, ее боготворят и восхищаются тем, как она руководит королевством. За время её правления сменились 12 президентов Соединенных Штатов Америки. Она выступает за стабильность и порядок. Но при этом все её подданные понимают, что королева не вечна. А королевский двор имеет четкий план похоронной процессии королевы Елизаветы II, и этот план был опубликован изданием The Guardian.





Думать о смерти королевской особы, а уж тем более говорить об этом, - запретная тема для Соединенного Королевства Великобритании. Однако, как отмечают некоторые зарубежные издательства, «каждый новый день приближает кончину Елизаветы II». И при британском дворе знают до мелочей, как будет проходить похороны.



Точно известно даже, как будет одета королевская знать, сколько и каких цветов будет на церемонии, составлено меню поминального ужина, речь Чарльза и прочее, прочее, прочее.

По некоторым прогнозам, королева Елизавета Ⅱ, которой уже 91 год, может прожить еще не более 4 лет. Предполагают, что она умрет в кругу близких ей людей после непродолжительной болезни. Однако, противники этой версии заявляют, что Королева-мать дожила до 101 года, Елизавета II может прожить столько же, или даже побить этот рекорд.



Вместе с тем, с этим печальным событием для Великобритании могут наступить не самые лучшие времена. На престол должен вступить Чарльз, принц Уэльский, весьма неординарная и противоречивая личность.





Смерть королевы Великобритании послужит поводом для пересмотра ценностей и многовековых укладов не только в Соединенном Королевстве, но и в английских колониях. Для многих людей, которые выступают за упразднение парламентской монархии, этот период времени станет удобным для проведения соответствующих референдумов. Период между смертью Елизаветы Ⅱ и официальной коронацией Чарльза, станет удачным моментом для прекращения монархии в стране.

Во время проведения похоронной процессии остановится жизнь во всей Великобритании - от внешнеэкономической торговли на биржах до работы магазинов, учебных заведений и государственных социальных институтов. Пристальное внимание будет уделено безопасности во время проведения похорон, ведь такое широко освещаемое событие может стать основанием для проведения террористических актов.



Есть информация, что СМИ заранее подготовили статьи для публикаций в газетах на первые 11 дней траура после смерти королевы. За девять дней до похорон, солдаты будут ходить по процессуальным маршрутам. Вестминстерский зал будет закрыт, а его каменный пол покроют 1500-метровым ковром. Близлежащие улицы и площади превратятся в церемониальные пространства. Рекламные плоскости в торговых центрах будут убраны, на время прекратится трансляция развлекательных передач и шоу по телевидению.

В день похорон, когда гроб будет находиться у дверей аббатства, в 11 часов дня страна затихнет. Железнодорожные вокзалы прекратят анонсы. Автобусы остановятся, а водители и пассажиры выйдут на обочину дороги. Под молитву архиепископа гроб, с телом королевы поместят на зеленую тележку, и 138 моряков повезут гроб к выходу. Эта традиция зародилась в 1901 году, когда лошади, задействованные в похоронной процессии королевы Виктории, вознамерились сбежать, и группа молодых моряков вмешалась, чтобы занять их место.



От Гайд-парка Корнер катафалк пройдет 37 километров по дороге в Виндзорский замок, где покоятся тела всех британских монархов. Персонал королевы будет ждать ее, стоя на газоне. Затем ворота монастыря закроются, а камеры прекратят вещание. Внутри часовни лифт опустится в королевский склеп, и король Чарльз бросит горсть красной земли из серебряной чаши.

Джерело: Культурология