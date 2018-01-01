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    Елизавета II впечатлила стильным оранжевым пальто

    Лидер Великобритании примерила неожиданный наряд
    Папарацци подловили королеву Великобритании Елизавету II на железнодорожной станции в оранжевом пальто и ярком платке на голове. Ее образ дополнили черные туфли, небольшая сумочка и черные перчатки. В таком образе она возвращалась из Сандрингемского дворца, частной усадьбы Виндзорской династии, которая расположена в Норфолке. Это любимая
    • Сьогодні, 10:34
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    Королева Великобритании Елизавета II
    Королева Великобритании Елизавета II

    Лидер Великобритании примерила неожиданный наряд

    Папарацци подловили королеву Великобритании Елизавету II на железнодорожной станции в оранжевом пальто и ярком платке на голове. Ее образ дополнили черные туфли, небольшая сумочка и черные перчатки.

    В таком образе она возвращалась из Сандрингемского дворца, частной усадьбы Виндзорской династии, которая расположена в Норфолке. Это любимая резиденция королевы. Здесь она уединяется с родными в годовщину смерти отца и собственной коронации, а также на Новый год.

    Фото королевы в оранжевом образе были сделаны, когда она садилась на поезд по навралению в Лондон.

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    Елизавета II впечатлила стильным оранжевым пальто
    Елизавета II впечатлила стильным оранжевым пальто
    Елизавета II впечатлила стильным оранжевым пальто

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    Джерело: Сегодня

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