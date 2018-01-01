Елизавета II впечатлила стильным оранжевым пальто
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Королева Великобритании Елизавета II
Лидер Великобритании примерила неожиданный наряд
Папарацци подловили королеву Великобритании Елизавету II на железнодорожной станции в оранжевом пальто и ярком платке на голове. Ее образ дополнили черные туфли, небольшая сумочка и черные перчатки.
В таком образе она возвращалась из Сандрингемского дворца, частной усадьбы Виндзорской династии, которая расположена в Норфолке. Это любимая резиденция королевы. Здесь она уединяется с родными в годовщину смерти отца и собственной коронации, а также на Новый год.
Фото королевы в оранжевом образе были сделаны, когда она садилась на поезд по навралению в Лондон.
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Джерело: Сегодня