  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Королева Елизавета II посетила модный показ

    Лидеру Великобритании понравились смелые фэшн-решения молодого и дерзкого дизайнера
    Британская королева Елизавета II посетила неделю моды в Лондоне. Она стала главным гостем показа бренда Richard Quinn. Специально для нее выделили место в первом ряду. Компанию монарху составила главный редактор Vogue Анна Виннут и глава Британского модного совета Каролин Раш. Королева не только с интересом наблюдала за происходящем, но и
    • Сьогодні, 10:38
    • Розсилка
    Королева Елизавета II
    Королева Елизавета II

    Лидеру Великобритании понравились смелые фэшн-решения молодого и дерзкого дизайнера

    Британская королева Елизавета II посетила неделю моды в Лондоне. Она стала главным гостем показа бренда Richard Quinn. Специально для нее выделили место в первом ряду.

    Компанию монарху составила главный редактор Vogue Анна Виннут и глава Британского модного совета Каролин Раш. Королева не только с интересом наблюдала за происходящем, но и обсуждала увиденное, иногда даже улыбалась.

    На модное мероприятие Елизавета II надела костюм нежно-голубого цвета, украсив его брошью. Образ она дополнила жемчужными серьгами и макияжем с ярким акцентом на губах.

    Сразу после показа лидер Великобритании выступила перед присутствующими. Также она вручила дизайнеру бренда Ричарду Куинну первую премию королевы Елизаветы II - Award for British Design.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Королева Елизавета II посетила модный показ
    Королева Елизавета II посетила модный показ
    Королева Елизавета II посетила модный показ
    Королева Елизавета II посетила модный показ
    Королева Елизавета II посетила модный показ
    Королева Елизавета II посетила модный показ
    Королева Елизавета II посетила модный показ
    Королева Елизавета II посетила модный показ
    Королева Елизавета II посетила модный показ
    Королева Елизавета II посетила модный показ

    Читайте также: У Меган Маркл появился личный ассистент.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    мода и красота модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ