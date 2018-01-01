Королева Елизавета II посетила модный показ

Лидеру Великобритании понравились смелые фэшн-решения молодого и дерзкого дизайнера

Британская королева Елизавета II посетила неделю моды в Лондоне. Она стала главным гостем показа бренда Richard Quinn. Специально для нее выделили место в первом ряду. Компанию монарху составила главный редактор Vogue Анна Виннут и глава Британского модного совета Каролин Раш. Королева не только с интересом наблюдала за происходящем, но и



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Королева Елизавета II

Лидеру Великобритании понравились смелые фэшн-решения молодого и дерзкого дизайнера

Британская королева Елизавета II посетила неделю моды в Лондоне. Она стала главным гостем показа бренда Richard Quinn. Специально для нее выделили место в первом ряду.

Компанию монарху составила главный редактор Vogue Анна Виннут и глава Британского модного совета Каролин Раш. Королева не только с интересом наблюдала за происходящем, но и обсуждала увиденное, иногда даже улыбалась.

На модное мероприятие Елизавета II надела костюм нежно-голубого цвета, украсив его брошью. Образ она дополнила жемчужными серьгами и макияжем с ярким акцентом на губах.

Сразу после показа лидер Великобритании выступила перед присутствующими. Также она вручила дизайнеру бренда Ричарду Куинну первую премию королевы Елизаветы II - Award for British Design.

Джерело: ТСН