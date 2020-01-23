Женщина утверждает, что слишком большая грудь испортила ей жизнь



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catersnews.com

Помощница психиатра Даниэль Салливан из британского Селби, графство Норт-Йоркшир, страдает из-за груди слишком большого размера – 8XL

Женщина утверждает, что эта особенность причиняет ей большие неудобства, именно поэтому она решилась на операцию.

По словам Даниэль, все началось еще в школе: британка постоянно приходилось выслушивать комментарии по поводу пышных форм и терпеть повышенное внимание мальчиков. Женщина считает, что грудь испортила ей жизнь.

«Моя жизнь стала кошмаром наяву. После 15 минут ходьбы у меня начинают болеть спина, плечи и колени. Испытываю постоянную боль. Она начинается, когда я просыпаюсь, и длится до тех пор, пока я не иду спать», – рассказывает Салливан.

Женщина собирает пожертвования, чтобы сделать операцию по уменьшению груди. Ей нужно восемь тысяч фунтов (255 тыс. грн).

Ранее британка пыталась сделать это за государственный счет, но ей отказали, так как этот вид операций относится к косметическим.