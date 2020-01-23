Певица Lizzo обнажилась для глянца (фото)



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Американская певица и рэпер Lizzo известна в мире не только благодаря своим песням, но и пышным формам

Своего тела артистка совсем не стесняется, что доказала, снявшись полностью обнаженной для глянца.

Эротические снимки появятся в новом выпуске журнала The Rolling Stones. А пока представители журнала опубликовали фрагменты из интервью артистки и несколько соблазнительных фото.

На одном из кадров Lizzo предстала перед камерой полностью обнаженной. 31-летняя певица прикрыла интимные места благодаря удачно выбранной позе.

Однако это отнюдь не повлияло на провокационность кадра: Lizzo на каблуках уверенно смотрела в камеру, держа в руках флейту.

Не менее эротическими были и другие кадры с зажигательной певицей. Lizzo примерила прозрачные боди с вышивкой, платья, халаты и комплекты нижнего белья.

А вот на обложке глянца зрители смогут увидеть артистку с двумя обнаженными мужчинами. Модели держали цветы в руках, возлагая их к ногам сексуальной певицы.