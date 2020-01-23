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    Фото

    Певица Lizzo обнажилась для глянца (фото)

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    Певица Lizzo обнажилась для глянца (фото)

    Американская певица и рэпер Lizzo известна в мире не только благодаря своим песням, но и пышным формам

    Своего тела артистка совсем не стесняется, что доказала, снявшись полностью обнаженной для глянца.

    Эротические снимки появятся в новом выпуске журнала The Rolling Stones. А пока представители журнала опубликовали фрагменты из интервью артистки и несколько соблазнительных фото.

    На одном из кадров Lizzo предстала перед камерой полностью обнаженной. 31-летняя певица прикрыла интимные места благодаря удачно выбранной позе.

    Однако это отнюдь не повлияло на провокационность кадра: Lizzo на каблуках уверенно смотрела в камеру, держа в руках флейту.

    Не менее эротическими были и другие кадры с зажигательной певицей. Lizzo примерила прозрачные боди с вышивкой, платья, халаты и комплекты нижнего белья.

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    Певица Lizzo обнажилась для глянца (фото)
    Певица Lizzo обнажилась для глянца (фото)
    Певица Lizzo обнажилась для глянца (фото)
    Певица Lizzo обнажилась для глянца (фото)
    Певица Lizzo обнажилась для глянца (фото)
    Певица Lizzo обнажилась для глянца (фото)

    А вот на обложке глянца зрители смогут увидеть артистку с двумя обнаженными мужчинами. Модели держали цветы в руках, возлагая их к ногам сексуальной певицы.

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