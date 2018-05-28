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    Жестокая схватка в воздухе: Фотограф показал борьбу орла и лисы за добычу

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    Жестокая схватка в воздухе: Фотограф показал борьбу орла и лисы за добычу

    Орлы – ловкие охотники, а ещё они мастера по клептопаразитизму

    Так учёные называют искусство присвоения чужого кормового ресурса. Фотограф дикой природы Кевин Эби несколько дней назад стал свидетелем безумного зрелища и даже запечатлел его в снимках: белоголовый орёл и рыжая лиса боролись за кролика... в воздухе.

    Во время фотоохоты в Национальном историческом парке на острове Сан-Хуан в штате Вашингтон Эби заметил молодую рыжую лису, несущую только что пойманного на лугу кролика. Фотограф сфокусировался на хищнице, но тут внезапно налетел белоголовый орёл и схватил кролика.

    «К моему удивлению сцена оказалась ещё драматичнее, чем я ожидал, – написал Эби в своём блоге. – Я думал, что лиса бросит кролика, отдав орлу лёгкий ужин». Но нет: упрямая лиса крепко держалась за кролика и поднялась с ним в воздух на высоту более 6 метров.

    Хищники боролись около 8 секунд, прежде чем лиса упала на землю. Несколько последовательно снятых фотографий показывают, как разыгрывалась воздушная борьба.

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    Жестокая схватка в воздухе: Фотограф показал борьбу орла и лисы за добычу
    Жестокая схватка в воздухе: Фотограф показал борьбу орла и лисы за добычу
    Жестокая схватка в воздухе: Фотограф показал борьбу орла и лисы за добычу
    Жестокая схватка в воздухе: Фотограф показал борьбу орла и лисы за добычу
    Жестокая схватка в воздухе: Фотограф показал борьбу орла и лисы за добычу
    Жестокая схватка в воздухе: Фотограф показал борьбу орла и лисы за добычу
    Жестокая схватка в воздухе: Фотограф показал борьбу орла и лисы за добычу
    Жестокая схватка в воздухе: Фотограф показал борьбу орла и лисы за добычу
    Жестокая схватка в воздухе: Фотограф показал борьбу орла и лисы за добычу
    Жестокая схватка в воздухе: Фотограф показал борьбу орла и лисы за добычу

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    Джерело: cameralabs.org

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