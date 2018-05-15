Российскому комику запретили въезд в Украину

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Даниил Поперечный

Блогер не сможет посещать нашу страну в течение трех последующих лет

СБУ приняла решение не впускать в Украину гражданина России, комика Даниила Поперечного. 18 мая он планировал выступить перед киевской публикой. Также правоохранители запретили ему въезд в нашу страну сроком на три года.

«Поперечному закрыла въезд СБУ с 12 апреля 2018 года на три года», – сказали в спецслужбе.

Отметим, что ранее о запрете въезда российскому комику в Украине сообщило Общественное движение «Відсіч». По информации активистов, причиной стала антиукраинская позиция Поперечного. Сообщается, что артиста уличили в поддержке российской политики в отношении Украины, в частности аннексии Крыма.

Поперечный известен своими видеоблогами, стендапом, сценариями. Ранее он занимался мультипликацией. Также он является автором нескольких проектов на сайте «Спасибо, Ева!» и сооснователем портала «ДавайЛайма». Родился в 1994 году в Воронеже, а школу закончил в Киеве.

Джерело: 24 канал