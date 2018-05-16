«Любимому певцу» Путина запретили запретили въезд в Израиль

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Григорий Лепс

Концерты скандального Григория Лепса будут отменены

В конце мая в двух городах Израиля – Тель-Авиве и Хайфе должны состояться сольные выступления Григория Лепса. Билеты на концерты 24 и 26 мая раскуплены почти полностью. Однако за две недели до запланированных концертов артиста огорчили - Лепсу запрещен въезд на территорию Израиля.

По словам организатора гастролей, все музыканты и техники получили разрешение. Единственный, кого «завернули», оказался Григорий Лепс.

Стоит отметить, что власти РФ были возмущены таким положением дел и отправили письменные обращения к министру внутренней безопасности Израиля Гиладу Эрдану и генинспектору полиции с требованиями объяснить сложившуюся ситуацию и по возможности «понять и простить».

Напомним, что это не первый случай, когда Лепсу закрывают въезд в ту или иную страну. Пять лет назад певцу, к примеру, отказали в визе в США, обвинив в связях с русской мафией. Американцы заявили, что артист якобы связан с криминальной организацией «Братский круг». Также артисту запрещен въезд в Украину. Причиной запрета стало то, что артист гастролировал на территории аннексированного Крыма и поддерживает его оккупацию российскими наемниками.