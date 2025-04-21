Марія Бурмака показала архівні фото: реакція доньки співачки здивувала
Донька Бурмаки відреагувала неоднозначно на фото, які опублікувала мама
Народна артистка України Марія Бурмака привітала доньку Ярину з ювілеєм. 20 квітня дівчині виповнилося 30 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку співачки в Instagram.
«З днем народження, доня», – написала співачка та опублікувала архівні фото з донькою.
Донька співачки у коментарях відреагувала неоднозначно: «Ужасні фото, але дякую, мам!».
До слова, раніше Народна артистка України Марія Бурмака розповіла, що її брат, Святослав Бурмака, який помер від серцевого нападу, страждав від серйозного посттравматичного стресового розладу і не хотів звертатися до лікарів.
Коментарі — 0