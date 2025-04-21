Марія Бурмака показала архівні фото: реакція доньки співачки здивувала

Донька Бурмаки відреагувала неоднозначно на фото, які опублікувала мама

Народна артистка України Марія Бурмака привітала доньку Ярину з ювілеєм. 20 квітня дівчині виповнилося 30 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку співачки в Instagram.

«З днем народження, доня», – написала співачка та опублікувала архівні фото з донькою.

Бурмака з донькою фото: mariaburmaka/Instagram

Донька співачки у коментарях відреагувала неоднозначно: «Ужасні фото, але дякую, мам!».

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До слова, раніше Народна артистка України Марія Бурмака розповіла, що її брат, Святослав Бурмака, який помер від серцевого нападу, страждав від серйозного посттравматичного стресового розладу і не хотів звертатися до лікарів.