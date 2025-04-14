Кеті Перрі летить у космос

Кеті Перрі показала капсулу у якій полетить у космос

Американська співачка, авторка пісень, акторка та підприємиця Кеті Перрі 14 квітня полетить у космос з пʼятьма іншими жінками-пасажирками космічного корабля New Shepard компанії Blue Origin. Про це повідомдляє «Главком» з посиланням на The Rolling Stone.

Авторка пісень Кеті Перрі 14 квітня полетить у космос на космічному кораблі New Shepard компанії Джеффа Безоса з космічного туризму Blue Origin. До жіночої команди також увійдуть тележурналістка Гейл Кінг, активістка Аманда Нгуєн, кінопродюсерка Керіанна Флінн, репортерка розважальних програм і наречена Безоса Лорен Санчес та аерокосмічна інженерка, яка раніше працювала в NASA, Айша Боу. Цей політ стане 31-м загалом і 11-м суборбітальним польотом New Shepard з пасажирами на борту.

команда, з якою Кеті Пері летить у космос скріншот

Також в Instagram Кеті Перрі розповіла про хвилювання перед польотом.

«Я мріяла побувати в космосі 15 років, і завтра ця мрія стане реальністю. Екіпаж Taking Up Space Crew стартує завтра о 7 ранку (15:00 за Києвом), і для мене велика честь бути разом із 5 іншими неймовірними жінками, що надихають, коли ми станемо першим в історії жіночим космічним екіпажем!», – написала зірка.

У відео Перрі також продемонструвала капсулу та своє сидіння всередині, на якому написано K. Perry. Вона також заспівала кілька рядків, зазначивши, що «повинна співати в космосі».

Перрі зауважила, що хоча її інстинкт говорить, нібито вона не може повірити, що це відбувається насправді, це не так.

«Я справді в це вірю, тому що віра у свої мрії й те, що ви говорите, насправді є тим, як ви втілюєте свої мрії в життя», – наголосила Перрі.

Нагадаємо, Зірка фільмів про Гаррі Поттера гратиме у фільмі російського режисера. Гаррі Меллінг, відомий за роллю Дадлі Дурслі у серії фільмів про Гаррі Поттера, виконає одну з головних ролей в англомовному фільмі «Варення з метеликів» російського режисера Кантемира Балагова. Разом із Гаррі Меллінгом головні ролі також будуть грати Баррі Кеоган, відомий за своєю роллю у «Солтберні», та Райл Кіо, відомий по фільму «Дейзі Джонс і The Six». Деталі персонажів наразі залишаються в таємниці.