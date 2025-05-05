Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Поліція Бразилії попередила теракт на концерті Леді Гаги

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Леді Гага виступала у Ріо-де-Жанейро
фото: WireImage for Live Nation

14-разова володарка премії «Греммі» дала концерт перед приблизно 2,5 млн шанувальників на пляжі Копакабана

Бразильська поліція запобігла теракту, який хотіли здійснити під час безкоштовного концерту Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро 3 травня. Тоді на заході зібралося понад 2,1 мільйона людей. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

За даними Цивільної поліції Ріо-де-Жанейро, яка працювала у координації з Міністерством юстиції країни, теракт планувала група, яка пропагує мову ворожнечі та займалася радикалізацією підлітків. Вони закликали неповнолітніх до самоушкодження та насильства.

Передбачуваного організатора заарештували в штаті Ріо-Гранді-ду-Сул за незаконне володіння вогнепальною зброєю, а підлітка затримали в Ріо за зберігання дитячої порнографії. Поліцейські виявили цифрові осередки, які заохочували агресивну поведінку серед підлітків із використанням закодованої мови та екстремістської символіки.

«Підозрювані вербували учасників, зокрема неповнолітніх, для скоєння скоординованих нападів з використанням саморобних вибухових речовин та пляшок із запальною сумішшю», – йдеться у заяві поліції. Міністерство юстиції заявило, що вербувальники представилися членами всесвітньої фан-бази Гаги, відомої як «Маленькі монстри».

Враження співачки

Як пише The Hollywood Reporter, Леді Гага 3 травня ввечері дала найбільший концерт у своїй кар'єрі. За словами організаторів, шоу під назвою Mayhem on the Beach побило рекорд за найбільшу кількість відвідувачів концертів серед жінок-виконавців. Раніше цей титул вигравала Мадонна завдяки своєму концерту на пляжі Копакабана минулого року. Обидва заходи були безкоштовними.

«Ніщо не могло підготувати мене до того почуття, яке відчула під час шоу – абсолютної гордості та радості, яку відчувала, співаючи для народу Бразилії. Вигляд натовпу під час моїх вступних пісень перехоплював у мене подих», – написала Гага у своєму Instagram.

Шоу Леді Гаги включало її новий альбом Mayhem, а також кілька хітів з її кар'єри у поп-музиці, зокрема Paparazzi, Born This Way та Judas. До цього 39-річна співачка мала виступ у Мехіко.

Раніше українська викладачка вокалу Олена Українець стала трендом у TikTok, а Леді Гага зробила репост її відео.

Читайте також:

Теги: Бразилія концерт співачка арешт теракт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Родзинкою вбрання стало незвичне декольте з прозорим ліфом і вшитими чашками
Образ шльондри. Тіна Кароль описала свій останній скандальний костюм
12 квiтня, 16:23
Політ Кеті Перрі в космос тривав понад 10 хв
Кеті Перрі здійснила політ у космос (відео)
15 квiтня, 06:21
За скасування документа проголосували лише 55 депутатів, тож рішення не було ухвалено
Київрада провалила голосування за скасування скандальних «туалетних схем»
15 квiтня, 15:46
Наталія Фаліон розповіла про ін'єкції краси
«Біс попутав». 66-річна солістка «Лісапетного батальйону» пожалкувала про ботокс
21 квiтня, 19:51
Індійські поліцейські перевіряють автомобілі на блок-пості після нападу
В Індії через терористичну атаку загинуло понад 20 людей
23 квiтня, 03:37
Жив собі пес…» потужний мюзикл на дві дії за мотивами української народної казки
Куди сходити у Києві на вихідні 26-27 квітня: перелік культурних подій
25 квiтня, 14:02
Ксенія Попова була у складі гурту «ВІА Гра», а також брала участь у восьмому сезоні шоу «Х-фактор»
В української співачки на фронті загинув батько
27 квiтня, 16:05
Виставка «Відвага нації» у музеї Ханенків
Куди сходити у Києві протягом 28 квітня – 4 травня: перелік культурних подій
28 квiтня, 15:58
Вистава «Проти темряви» у Київському академічному театрі на Печерську
Культурні події у Києві: календар на тиждень 5-11 травня
3 травня, 19:36

Шоу-біз

Поліція Бразилії попередила теракт на концерті Леді Гаги
Поліція Бразилії попередила теракт на концерті Леді Гаги
Євробачення-2025: Ziferblat у центрі скандалу через яскраві костюми
Євробачення-2025: Ziferblat у центрі скандалу через яскраві костюми
Іво Бобул розповів, що сталося з його нерухомістю в Криму
Іво Бобул розповів, що сталося з його нерухомістю в Криму
Співак Melovin зізнався, що зловживав наркотиками
Співак Melovin зізнався, що зловживав наркотиками
«Так не має бути»: Відверте зізнання учасника Ziferblat про стосунки з дітьми
«Так не має бути»: Відверте зізнання учасника Ziferblat про стосунки з дітьми
Каменських відповіла на чутки про розлучення з Потапом
Каменських відповіла на чутки про розлучення з Потапом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
195K
Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні
190K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
67K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
64K
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua