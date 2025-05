Поліція Бразилії попередила теракт на концерті Леді Гаги

фото: WireImage for Live Nation

14-разова володарка премії «Греммі» дала концерт перед приблизно 2,5 млн шанувальників на пляжі Копакабана

Бразильська поліція запобігла теракту, який хотіли здійснити під час безкоштовного концерту Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро 3 травня. Тоді на заході зібралося понад 2,1 мільйона людей. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

За даними Цивільної поліції Ріо-де-Жанейро, яка працювала у координації з Міністерством юстиції країни, теракт планувала група, яка пропагує мову ворожнечі та займалася радикалізацією підлітків. Вони закликали неповнолітніх до самоушкодження та насильства.

Передбачуваного організатора заарештували в штаті Ріо-Гранді-ду-Сул за незаконне володіння вогнепальною зброєю, а підлітка затримали в Ріо за зберігання дитячої порнографії. Поліцейські виявили цифрові осередки, які заохочували агресивну поведінку серед підлітків із використанням закодованої мови та екстремістської символіки.

«Підозрювані вербували учасників, зокрема неповнолітніх, для скоєння скоординованих нападів з використанням саморобних вибухових речовин та пляшок із запальною сумішшю», – йдеться у заяві поліції. Міністерство юстиції заявило, що вербувальники представилися членами всесвітньої фан-бази Гаги, відомої як «Маленькі монстри».

Враження співачки

Як пише The Hollywood Reporter, Леді Гага 3 травня ввечері дала найбільший концерт у своїй кар'єрі. За словами організаторів, шоу під назвою Mayhem on the Beach побило рекорд за найбільшу кількість відвідувачів концертів серед жінок-виконавців. Раніше цей титул вигравала Мадонна завдяки своєму концерту на пляжі Копакабана минулого року. Обидва заходи були безкоштовними.

«Ніщо не могло підготувати мене до того почуття, яке відчула під час шоу – абсолютної гордості та радості, яку відчувала, співаючи для народу Бразилії. Вигляд натовпу під час моїх вступних пісень перехоплював у мене подих», – написала Гага у своєму Instagram.

Шоу Леді Гаги включало її новий альбом Mayhem, а також кілька хітів з її кар'єри у поп-музиці, зокрема Paparazzi, Born This Way та Judas. До цього 39-річна співачка мала виступ у Мехіко.

