Человек подцепил опасную болезнь после близкого контакта с кошкой



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По данным Департамента здравоохранения штата Иллинойс такая инфекция встречается примерно у 100-200 людей в США каждый год

Этот ужасающий случай был на днях опубликован в журнале New England Journal of Medicine, в котором подробно описано, как больной кот заразил своего хозяина редкой болезнью под названием Francisella tularensis.

Врачи сказали, что 68-летний пациент пожаловался врачу на недельную лихорадкю, после которой воспалилась и отекла вся правая щека .

Сообщается, что кошка пострадавшего умерла от кошачьей лейкемии примерно за два дня до того, как заболел ее хозяин.

Теперь специалисты подозревают, что кошка была также инфицирована Francisella tularensis. Они считают, что болезнь была передана, когда мужчина пытался лечить животное.

«Очевидно, что процесс лечения кошки происходил в тесном контакте, который сопровождался укусами и царапинами — этого достаточно, чтобы F. tularensis инфицировала человека», - говорится в докладе.

К счастью, после интенсивного лечения, человек полностью выздоровел.