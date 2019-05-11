Девушкам на заметку: Острый красный перец способен уменьшать чувство голода



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Тем, кто в попытках похудеть старается ограничить потребление калорий, может помочь острый красный перец

Ученые установили, что он помогает уменьшать голод.

Специалисты из Университета Пердью в США пришли к выводу о том, что добавление в пищу острого красного перца влияет на чувство голода, притупляя его и тем самым способствуя уменьшению употребляемых калорий. Данный вывод был сделан после эксперимента с использованием кайенского перца.

Полтора месяца перец употребляли в пищу под наблюдением исследователей две группы людей с избыточным весом - любящих острую пищу и нет. Любители остренького употребляли острый красный перец в шесть раз больше, чем те, кто был равнодушен к острому вкусу еды.

В результате было установлено: в обеих группах на фоне потребляемого перца увеличился расход калорий.

«Даже те участники, которые изначально не любили перец и добавляли его в пищу совсем немного, продемонстрировали снижение чувства голода. Их аппетит в отношении жирной, сладкой и соленой пищи заметно уменьшился», - констатировали авторы проекта.

Также они добавили, что эффективнее всего перец как средство для уменьшения аппетита и поглощаемых калорий помогает тем, кто обычно не ест пряную пищу.

Напомним, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта острая пища противопоказана.

Джерело: Medikforum.ru