Негативные эмоции в пожилом возрасте повышают риск смерти



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ukrinform.ru

По мнению ученых печаль и злость приводят к развитию хронических болезней

Ученые установили: пожилые мужчины и женщины, часто испытывающие негативные эмоции, также часто страдают от воспалений и в среднем живут меньше тех, кто более спокоен.

Журнал Psychology and Aging опубликовал статью об исследовании канадских ученых из Университета Конкордия, которые обнаружили связь между негативными эмоциями в пожилом возрасте и повышенным риском воспалений, хронических заболеваний и смерти. Говоря о негативных эмоциях, специалисты выделяют, в первую очередь, раздражение и гнев. Печаль, как показала их работа, не участвует в вышеназванной корреляции.

Увы, поводов для раздражения у пожилых людей хватает. Ученые поясняют, что люди сталкиваются с угасанием тех функций, которыми хорошо владели на протяжении жизни. Помимо потери физической силы и ухудшения двигательной активности, ослабления памяти, пожилые люди теряют супругов, домашних питомцев, и это часто вызывает у них тяжелые переживания, злость и гнев.

«Мы выяснили, что это приводит к развитию хронических болезней, тогда как печаль не имела подобного негативного свойства», - заявила соавтор исследования Меган Барлоу.

Предварительно исследователи наблюдали за жизнью 200 пожилых граждан Монреаля возрастом от 59 до 93 лет. У добровольцев периодически собирали пробы крови. Также они проходили анкетирование, позволявшее понять, как часто люди ощущали негативные эмоции и конкретно злость. Анализ этих данных позволил констатировать закономерность: пожилые люди, которые регулярно испытывали приступы гнева, очень часто страдали от воспалений и хронических болезней в возрасте после 80 лет.

«Злость повышает уровень стресса, что негативно сказывается на здоровье и продолжительности жизни пожилых людей. Тем, кто только вступает в пожилой возраст, следует вести более активную жизнь. Это укрепляет работу мышц и сердца и делает менее предрасположенными к инфарктам, инсультам и прочим старческим болезням», - резюмировали авторы проекта.

Джерело: Medikforum.ru