Диетологи назвали самый вредный напиток, убивающий молодость

Этот популярный напиток, по словам специалистов, негативно сказывается на состоянии кожи

Американский доктор медицинских наук Марк Меноласкино опровергает популярное предположение о пользе для здоровья красного вина. Специалист по питанию утверждает, что регулярное употребление этого напитка в больших количествах чревато развитием деменции, депрессии, рака, а также негативно влияет на работу сердца. Такое же мнение касательно вина



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Алкогольные напитки

Этот популярный напиток, по словам специалистов, негативно сказывается на состоянии кожи

Американский доктор медицинских наук Марк Меноласкино опровергает популярное предположение о пользе для здоровья красного вина. Специалист по питанию утверждает, что регулярное употребление этого напитка в больших количествах чревато развитием деменции, депрессии, рака, а также негативно влияет на работу сердца.

Такое же мнение касательно вина высказала специалист по терапевтической натуропатии Изабель Шаркар. Она отметила, что именно этот напиток негативно влияет на кожу.

«Красное вино вызывает воспаление кожи, покраснения, отеки и пятна. В этом отчасти виноват сахар, который содержится в вине и других алкогольных напитках – преимущественно, ликерах и коктейлях, в которые добавляют сладкие сиропы или соки», – говорит Шаркар.

Также специалисты подчеркивают, что любые виды алкоголя провоцируют акне и тусклость кожи, а также повреждения клеток кожи, провоцируя преждевременное старение и морщины

Чтобы сохранить здоровье, красоту и молодость кожи, она рекомендует исключить коктейли, вино и другие алкогольные напитки с добавками и сахаром, и отдавать предпочтение «чистому крепкому алкоголю», который наносит наименьший урон, если употребляется в умеренных количествах.

А для снижения негативных последствий от употребления алкоголя, специалистка рекомендует пить больше воды. Именно это позволит избежать обезвоживания и активно увлажнит кожу.

Джерело: Сегодня