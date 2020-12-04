Как упростить жизнь больных коронавирусом. Доктор Комаровский назвал эффективный способ

Врач напомнил, что тяжелым больным и пациентам в состоянии средней тяжести рекомендуется лежать на животе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский поделился с подписчиками лайфхаком, присланным одним из зрителей. Доктор показал, как больные коронавирусом, которым рекомендуется спать на животе, могут упростить себе жизнь. Ролик доступен на YouTube-канале Комаровского.

В начале видео врач напомнил, что тяжелым больным и пациентам в состоянии средней тяжести рекомендуется лежать на животе — это один из самых эффективных способов активизации воздухообмена в легких.

«Вирус поражает задние отделы легких, и когда человек лежит на животе, в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен, и это улучшает состояние человека, причем значительно», — сказал врач. Он добавил, что лежать на животе необходимо всем, у кого обнаружили любое поражение легких на компьютерной томографии.

Комаровский уточнил, что обладателям большого живота лежать таким образом может быть крайне некомфортно. Поэтому он предложил им модернизировать их спальные места.

«Все пружинные ортопедические матрацы, как правило, на «змейке». Эту «змейку» можно открыть и на уровне живота каждую вторую пружину (или даже все пружины) можно повынимать», — сказал доктор. Комаровский уточнил, что после выздоровления все пружины легко будет вернуть на место.

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