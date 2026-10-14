Королева Камілла розповіла, чим її дратує король Чарльз

Королева Камілла розкрила їхнє улюблене заняття з королем Чарльзом

Дружина короля Великої Британії, королева-консорт Камілла, поділилася курйозними подробицями їхнього подружнього життя. Вона розповіла, чим її постійно дратує монарх. Цим королева поділилася в документальному фільмі від BBC «The Book That Changed My Life». Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Король Чарльз та королева Камілла полюбляють проводити час разом у тиші та водночас читати книжки. За словами королеви Камілли, коли король занадто захоплюється книжкою, він починає голосно сміятися.

Саме це дратує королеву та відволікає її від читання. «Це дуже відволікає, і я вже не можу повернутися до своєї книжки. Або ж я раптом починаю плакати. Але це чудовий час для нас, проведений у тиші», – поділилася королева Камілла.

Водночас дружина монарха висловилася про важливість читання у житті людей. «Я вважаю, що було б справжньою трагедією, якби книжки назавжди зникли. Це частина нашої спадщини. Якщо люди перестануть читати, то, на мою думку, нам усім залишиться хіба що здатися. Адже тоді ми, мабуть, уже навіть не були б людьми», – сказала вона.

Камілла також згадала, як у підлітковому віці таємно читала скандальний на той час роман Д. Г. Лоуренса «Коханець леді Чаттерлей» при світлі ліхтаря, ховаючи книжку під подушкою.

Зазначимо, принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз познайомилися на початку 1970-х. Та попри почуття, вони мали окремі родини та перебували у шлюбах. Тож навколо їхніх стосунків завжди були скандали. Проте зрештою таємний роман Чарльза й Камілли було розкрито. Зокрема, запис їхньої інтимної телефонної розмови на початку 1990-х оприлюднили, що викликало великий скандал. Тоді принц був одружений із принцесою Діаною, а Камілла – з Ендрю Паркером-Боулзом. Тож викриття їхнього роману призвело до розлучень. Після чого вони відновили стосунки й побралися 9 квітня 2005 року.

Нагадаємо, син королеви-консорта Камілли розповів про улюблений сніданок своєї матері. Кожен ранок починає з незвичайної страви для королівського сніданку.