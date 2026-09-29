Олександр Усик з дружиною відсвяткував 17 років шлюбу в Іспанії: яскраві кадри

Олександр та Катерина Усик виховують чотирьох дітей

Український боксер Олександр Усик разом із дружиною Катериною Усик відзначив 17 років шлюбу. Подружжя влаштувало святкування в Іспанії. Дружина спортсмена поділилася кадрами зі свята у своєму блозі в Instagram, розповідає «Главком».

Так, Катерина та Олександр Усик святкували річницю в колі друзів та рідних. На фото родина Усиків показала, як розважалися їхні гості, та поділилася світлинами, де позували вдвох в обіймах.

Окремою фотозоною на святі стали надувні цифри, висотою в кілька метрів, що символізували роки подружнього життя Усиків – 17 років. «Наш день», – підписала допис Катерина Усик.

Олександр Усик з дружиною відсвяткував 17 років шлюбу в Іспанії фото: Іnstagram.com/usyk_kate1505

На святі показалися діти Олександра та Катерини Усик, дочки Єлизавета та Марія, а також сини Кирило та Михайло. Привітати подружжя прийшли їхні друзі, а також директор команди Олександра Усика, його друг Сергій Лапін-молодший.

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На кадрах з річниці також можна побачити столи із частуванням, різним декором та напоями.

Нагадаємо, 25 вересня, український боксер Олександр Усик відзначив з дружиною Катериною Усик річницю весілля. Подружжя перебуває у шлюбі 17 років. Катерина Усик першою привітала чоловіка з річницею та поділилася у мережі їхньою святковою фотосесією.

«Главком» розповідав про історію кохання та шлюб подружжя. Вони познайомилися у шкільні роки у Сімферополі. Олександр та Катерина Усики виховують чотирьох дітей. Першою у пари зʼявилася дочка Єлизавета, дівчинка народилася у 2010 році. Потім у подружжя зʼявився син Кирило у 2013 році, а через два роки – син Михайло.У 2024 році в Усиків народилася донька Марія.