Тодд Бланш заявив, що не розуміє, що саме має розслідувати Мін'юст

Генеральний прокурор США Тодд Бланш відкинув необхідність розслідування фінансування російським бізнесменом Умаром Кремльовим святкувань, пов'язаних із весіллям сина президента Дональда Трампа-молодшого. Водночас демократи у Конгресі США вже почали перевірку цієї історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресбрифінг посадовця.

Бланш заявив, що не розуміє, що саме у цій ситуації має розслідувати Міністерство юстиції США. За його словами, президент Дональд Трамп не знайомий із Кремльовим, тоді як Трамп-молодший називав російського бізнесмена своїм близьким другом.

«Президент не знає, хто ця людина. Гадаю, інші члени родини теж цього не знають. Син президента казав, що це його дуже близький друг і що він прийняв подарунок напередодні свого весілля. Щодо мене... коли ви запитуєте, чи веду я розслідування – то розслідування чого саме? А коли кажете, що ця людина – друг Путіна, – я навіть не знаю, чи це правда. Звісно, цікаво обговорювати цю тему та пов’язану з нею риторику, але, на мою думку, усі причетні особи – президент і його діти – вже висловилися з цього приводу», – заявив Бланш.

Історія стосується весільних святкувань Дональда Трампа-молодшого та його дружини Беттіни на Багамах у травні. За даними американських медіа, Кремльов витратив сотні тисяч доларів на пов'язані з весіллям заходи.

Водночас Беттіна Трамп наголосила, що російський бізнесмен не оплачував безпосередньо весілля. За її словами, Кремльов є другом подружжя та зробив їм «надзвичайно щедрий весільний подарунок» – оплатив дві вечірки, які відбулися вже після весілля.

Сам Дональд Трамп заявив, що не знає Кремльова. Президент США також не був присутній на весіллі сина та назвав суперечку навколо святкувань незначною.

Нагадаємо, що близький до російського диктатора Володимира Путіна олігарх та очільник Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов таємно сплатив сотні тисяч доларів за розкішне весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон на Багамах.