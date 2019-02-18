Люди заражают котов тревожностью и стрессом – британские ученые



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Фото: unsplash / @xeniabogarova

Ученые опросили 3331 владельца кошек в Великобритании

Исследователи из английского Университета Ноттингем Трент под руководством Лорен Финны решили проверить, как люди влияют на домашних животных. Для этого они опросили 3331 владельца кошек в Великобритании об их собственном здоровье и физическом, а также психическом состояние их питомцев.

Результаты оказались показательными. Хозяева-невротики чаще сообщали о том, что их животные болеют, проявляют агрессию или страх, имеют избыточный или недостаточный вес. А вот более уравновешенные хозяева заметили, что их кошки и коты не страдают от ожирения или недоедания, не склонны к агрессивному или тревожному поведению и любят находиться среди людей.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что характер и настроение человека влияют не только на его отношения с питомцем, но и отражаются на его психике.

«Как правило, когда речь идет о домашних животных и их благосостоянии, гораздо больше внимания уделяется влиянию физической среды (например, жилье, питание и т.д.), чем социальному», - пояснила автор исследования Лорен Финка.

Джерело: platfor.ma