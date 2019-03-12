Известная украинская певица госпитализирована в Болгарии



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Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская попала в больницу

Об этом популярная украинская артистка рассказала на своей странице в соцсети.

«Вот к чему приводит бешеный ритм жизни, стресс, истощение, неумение делегировать ответственность (это касается синдрома «мамы, которая за все переживает») и плотный гастрольный график. Часто журналисты спрашивают, как я выдерживаю? Трудно! Если кто-то скажет другое – не верьте, ибо это неправда. Берегите себя и свое здоровье», – написала Екатерина Бужинская.

Кроме этого артистка настоятельно рекомендовала украинцам обратить внимание на несколько пунктов, выполнение которых убережет от госпитализации и проблем со здоровьем.

По мнению певицы стоит сказать нет:

Систематическим недосыпам. Здоровый сон должен составлять 7-9 часов в сутки. Именно столько времени требуется организму человека, что бы сердечная система была здорова, а нервы - крепкими.

Постоянным стрессам. По мнению певицы, из-за вечной спешки и попыток успеть все на работе, дома и в учебе страдает сердце.

Гоподинамии, которая возникает из-за сидячей работы. В современном ритме жизни движения становится все меньше.

Употреблению напитков с повышенным содержанием кофеина является основой для возникновения проблем с сердцем.

Резкому похудению. Быстрая потеря веса способствует истощению организма и резкому снижению оптимального процента жировой ткани, без которой нормальная работа сердечно-сосудистной системы организма невозможна.

Невнимательности во время приема медикаментов. Артистка рекомендует придерживаться инструкции лекарственных препаратов, что бы не навредить работе сердца.

В конце украинская артистка Екатерина Бужинская посоветовала полюбить себя, вкусно и правильно питаться, находить время для занятий спортом вместе с детьми, уметь останавливаться, чтобы отдохнуть от стрессовых ситуаций.