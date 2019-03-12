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    Жизнь

    Известная украинская певица госпитализирована в Болгарии

    • Розсилка
    Екатерина Бужинская - Известная украинская певица госпитализирована в Болгарии
    Екатерина Бужинская

    Екатерина Бужинская попала в больницу

    Об этом популярная украинская артистка рассказала на своей странице в соцсети.

    «Вот к чему приводит бешеный ритм жизни, стресс, истощение, неумение делегировать ответственность (это касается синдрома «мамы, которая за все переживает») и плотный гастрольный график. Часто журналисты спрашивают, как я выдерживаю? Трудно! Если кто-то скажет другое – не верьте, ибо это неправда. Берегите себя и свое здоровье», – написала Екатерина Бужинская.

    Кроме этого артистка настоятельно рекомендовала украинцам обратить внимание на несколько пунктов, выполнение которых убережет от госпитализации и проблем со здоровьем.

    По мнению певицы стоит сказать нет:

    • Систематическим недосыпам. Здоровый сон должен составлять 7-9 часов в сутки. Именно столько времени требуется организму человека, что бы сердечная система была здорова, а нервы - крепкими.
    • Постоянным стрессам. По мнению певицы, из-за вечной спешки и попыток успеть все на работе, дома и в учебе страдает сердце.
    • Гоподинамии, которая возникает из-за сидячей работы. В современном ритме жизни движения становится все меньше. 
    • Употреблению напитков с повышенным содержанием кофеина является основой для возникновения проблем с сердцем.
    • Резкому похудению. Быстрая потеря веса способствует истощению организма и резкому снижению оптимального процента жировой ткани, без которой нормальная работа сердечно-сосудистной системы организма невозможна.
    • Невнимательности во время приема медикаментов. Артистка рекомендует придерживаться инструкции лекарственных препаратов, что бы не навредить работе сердца.  
    В конце украинская артистка Екатерина Бужинская посоветовала полюбить себя, вкусно и правильно питаться, находить время для занятий спортом вместе с детьми, уметь останавливаться, чтобы отдохнуть от стрессовых ситуаций.  
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