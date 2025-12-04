Чи варто пити протеїнову каву? Експерти розповідають про популярний тренд

Експерти пояснюють, кому корисний тренд, а кому слід його уникати

Протеїнова кава, або «профі», стала одним із найпомітніших трендів у сфері здоров'я та фітнесу, швидко перейшовши з TikTok-руху у постійні пропозиції великих мереж, таких як Starbucks та Peet's Coffee. Публікації кінця 2025 року підтверджують, що цей тренд стійко закріпився на ринку, і його глобальний обсяг, за прогнозами, зросте з $4.5 млрд у 2024 році до $14,7 млрд до 2034 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Standard.

Експерти та дієтологи сходяться на думці, що змішування кофеїну та протеїну (зазвичай сироваткового, рослинного або колагенового) є зручним способом досягти добової норми білка, особливо для людей які пропускають сніданок або активно займаються спортом (для відновлення м'язів). Також для тих, хто прагне контролювати вагу, оскільки білок посилює відчуття ситості та прискорює метаболізм.

Проте фахівці застерігають, що це не «чарівна пігулка». Вживання 5 або більше чашок може викликати нудоту, розлади травлення або збільшення тривожності через надмірний вміст кофеїну. Також критично важливо звертати увагу на якість протеїнового порошку, уникаючи продуктів з високим вмістом цукру та штучних добавок.

Хоча тренд обіцяє підвищення енергії, прискорення відновлення м'язів та тривале відчуття ситості, фахівці застерігають, що це не «чарівна мікстура», і її слід споживати свідомо.

Доктор Сі Наїр, фахівець із внутрішньої медицини Лілаватського госпіталю (Мумбай), пояснює, що профі пропонує поєднання кофеїну (для бадьорості та метаболізму) та амінокислот (для підтримки м'язів).

Експерти визнають, що синергія кофеїну та протеїну дійсно може бути корисною. Профі популярний серед фітнес-ентузіастів, оскільки підтримує відновлення м'язів після тренувань та забезпечує тривалу ситість без додавання цукру. Разом протеїн і кофеїн можуть сприяти термогенезу.

Доктор Наїр зазначає, що «гучні заяви про жироспалювальний ефект не часто мають клінічного доказу». Середня порція протеїнової кави містить 10–20 грамів білка. Найефективнішим вважається сироватковий ізолят, тоді як колаген підтримує суглоби та шкіру, а гороховий/соєвий протеїн підходить веганам.

Для тих, хто шукає більш збалансований варіант, пропонується протеїновий кавовий смузі з додаванням заморожених фруктів, горіхового масла та спецій.

Фахівці наголошують, що профі – це добавка, а не заміна повноцінному прийому їжі, і її слід балансувати цільними продуктами та адекватною гідратацією. ВОна підходить атлетам, відвідувачам спортзалу, а також тим, хто регулярно пропускає прийоми їжі або потребує додаткової підтримки білком.

Людям із проблемами нирок, кислотним рефлюксом або високою чутливістю до кофеїну треба бути уважним. Надмірне споживання може перевантажувати функцію нирок, особливо за наявності попередніх захворювань. Експерт Сід Дас каже, що реальна користь залежить від генетики, метаболічного здоров'я та способу життя людини. Він радить вибирати суміші з мінімальним вмістом цукру та чистими інгредієнтами.

