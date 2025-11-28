Зелений чи червоний: вчені визначили, який виноград найкорисніший

Чорний чи фіолетовий виноград містить більше потужних антиоксидантів

Виноград є чудовим джерелом вітамінів і антиоксидантів, проте з точки зору впливу на здоров'я сорти різняться. Дослідники з'ясували, який саме колір ягоди містить найбільше цінних поживних речовин. Як повідомляє «Главком» із посиланням на видання Verywell Health, усі різновиди винограду багаті на вітамін С, фосфор, магній, залізо, цинк та антиоксиданти (поліфеноли і ресвератрол).

Загалом ягода корисна для здоров'я серця та кісток, допомагає знизити рівень холестерину та покращує інтелектуальні здібності. Проте за складом поживних речовин, визначено явного лідера. Червоний, чорний або фіолетовий виноград має вищий вміст ресвератролу. Ця потужна речовина відома своїми протизапальними та протираковими властивостями, а також здатністю захищати серце та нервові клітини. Темні ягоди також багатші на антоціани, які надають їм характерного кольору. Антоціани борються з мікробами і запаленнями, знижують ризик розвитку раку і особливо корисні для людей із діабетом.

Таким чином, якщо пріоритетом є отримання максимальної дози антиоксидантів і речовин, що захищають серце та мозок, найкориснішим виноградом слід обирати чорний або фіолетовий.

