Святослав Вакарчук похвастался безупречным прессом и сходил в гости к Притуле



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Фронтмен группы «Океан Эльзы» не только артист, не только политик, но и человек, который уделяет время своему телу

Во время концертов певец частенько обнажает голый торс, и, как Тарзан, взбирается на колонки и другие сценические конструкции - так что поклонники группы знают, что Святослав в хорошей форме.

На днях украинский артист принял участие легкоатлетическом забеге, который прошел в Тернополе 16 июня. Вакарчук пробежал с коллегами по своей политической партии 5-километровую дистанцию. Однако фанатов впечатлил не только сам забег, но пресс артиста, которым он похвастался в соцсети.

Кроме этого, после забега фронтмен группы «Океан Эльзы» заехал в гости к украинскому шоумену Сергею Притуле.

«В нашем доме всегда рады гостям. Конкретно этого угощали «самым полезным» ужином. Прекрасное завершение насыщенного дня в Тернополе», - написал Сергей Притула в соцсети и опубликовал снимок со своей семьей и гостем.