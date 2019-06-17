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    Жизнь

    Святослав Вакарчук похвастался безупречным прессом и сходил в гости к Притуле

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    Святослав Вакарчук похвастался безупречным прессом и сходил в гости к Притуле

    Фронтмен группы «Океан Эльзы» не только артист, не только политик, но и человек, который уделяет время своему телу

    Во время концертов певец частенько обнажает голый торс, и, как Тарзан, взбирается на колонки и другие сценические конструкции - так что поклонники группы знают, что Святослав в хорошей форме.

    На днях украинский артист принял участие легкоатлетическом забеге, который прошел в Тернополе 16 июня. Вакарчук пробежал с коллегами по своей политической партии 5-километровую дистанцию. Однако фанатов впечатлил не только сам забег, но пресс артиста, которым он похвастался в соцсети.

    Кроме этого, после забега фронтмен группы «Океан Эльзы» заехал в гости к украинскому шоумену Сергею Притуле.

    «В нашем доме всегда рады гостям. Конкретно этого угощали «самым полезным» ужином. Прекрасное завершение насыщенного дня в Тернополе», - написал Сергей Притула в соцсети и опубликовал снимок со своей семьей и гостем.

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